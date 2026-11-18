Šiandien Lietuvoje buvo debesuoti, daug kur su lietumi orai. Šį vakarą ir nakties pradžioje kurį laiką lis visur, vėliau lietaus bus tik vietomis iš pavienių debesų. Diena bus debesuota, daug kur protarpiais lis. Lietus bus negausus. Ir naktį, ir dieną daug kur bus rūkas.
Artimiausią parą oras Lietuvos link plauks iš pietų, dieną pietvakarių ir vakarų. Žinoma, jis nebus šaltas. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus maždaug 5–6, prie pat jūros 8–9 laipsniai, dieną bus iki 6–8, prie jūros maždaug 9 laipsniai šilumos.
„Kitaip tariant, artimiausią parą bus šilta ir drėgna“, – nurodo sinoptikas.
Ir naktį, ir dieną kartosis lietus, dažniausiai nelabai gausus. Vėjas naktį gūsingas, dieną kiek aprims. Tikėtinas ir rūkas. Naktį bus iki 5–6, prie jūros 8–9 laipsniai, dieną vyraus 6–8, prie jūros tie patys 9 laipsniai šilumos.
Penktadienis irgi bus lietingas, nors ir ne nuolatos. Vakare vakariniuose rajonuose įmanomos ir menkos šlapios snaigės. Žemiausia temperatūra naktį bus apie 4–6, dieną iki 5–7 laipsnių, tai yra skirtumas tarp nakties ir dienos temperatūros bus minimalus.
Šeštadienio naktį numatomi jau mišrūs krituliai, bet tiktai vakarinėje šalies dalyje ir tai ne visur. Galimi ir kokie nors apledėjimo reiškiniai. Dieną vietomis bus negausių mišrių kritulių arba menko lietaus. Bus rudeniškai vėjuota, ypač prie jūros. Žemiausia temperatūra naktį bus nuo 1 laipsnio šalčio iki 2, prie pat jūros maždaug 6 šilumos, dieną bus iki 4–6 laipsnių šilumos.
Sekmadienį irgi bus mišrių kritulių, jie bus gausesni ir truks ilgiau nei šeštadienį.
„Ką gi, kol kas bus šlapia ir pilka, bet savaitgalį atsiras ir baltos spalvos. Nedaug“, – sako N. Šulija.
Orai Europoje
Orus Europoje rytoj lems mažiausiai penkios į vieną bendrą visumą susiliejusios žemo slėgio sritys.
Didžiojoje žemyno dalyje dangų dengs debesys, kai kur išties vandeningi. Giedro dangaus ir saulės bus, bet mažai.
Šilčiausia rytoj bus Apeninų pusiasalyje ir Balkanų šalyse. Kitur bus nešalti rudeniški orai.
Skaičiai. Romoje rytoj palis ir bus apie 21, Barselonoje saulėta ir 19 laipsnių šilumos, Paryžiuje saulė pro debesis ir šils iki 13, Londone panašūs orai ir 10 laipsnių šilumos. Berlyne bus debesuota, nelis ir šils iki 9, Varšuvoje saulė pro debesis ir 10 laipsnių šilumos.
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