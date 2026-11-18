Pasak sinoptikės, ciklonas Sylvia, kuris pastarosiomis dienomis atnešė lietaus, pamažu traukiasi į šiaurę. Tačiau ramybės ilgai nebus – trečiadienį prie Baltijos priartės naujas ciklonas, vardu Uma, o jo atmosferos frontas vėl atneš kritulių.
„Daugiau ar mažiau visus palaistęs ciklonas, vardu Sylvia, traukiasi tolyn į šiaurę. Po kiek sausesnės, ramesnės, bet vėsesnės trečiadienio nakties, trečiadienio dieną prie Baltijos priartės naujas ciklonas, vardu Uma, o jo atmosferos fronto debesys mums vėl lietaus atneš“, – rašė E. Latvėnaitė.
Ketvirtadienį Lietuvą toliau merks lietus
Sinoptikės teigimu, ketvirtadienį ciklonas Uma pasieks Baltijos regioną, todėl Lietuvoje ir toliau vyraus lietingi orai. Vis dėlto diena bus kiek šiltesnė, o vėjas dar išliks gana silpnas.
„Ketvirtadienį ciklonas pasieks Baltiją, mus vis dar lietumi laistys, pūs dar silpnas vėjas, bus vienu, kitu laipsniu šilčiau“, – prognozavo sinoptikė.
Tačiau nuo penktadienio orai pradės keistis. Ciklonas Uma trauksis Latvijos ir Estijos link, o Lietuva atsidurs jo audringesnėje pietinėje dalyje. Stiprės vakarų krypčių vėjas, iš šiaurės plūs šaltesnis oras, o lietų vis dažniau keis šlapdriba.
„Nuo penktadienio ciklonas Uma pasitrauks link Latvijos ir Estijos, dar labiau stiprės, mes būsime jo gana audringoje ir darganotoje pietinėje dalyje – dieną stiprės vakarinių krypčių vėjas, jau vėsesnis oras iš šiaurės brausis, tad atvės, penktadienio popietę jau turėtų ir šlapios snaigės su lietumi maišytis“, – rašė E. Latvėnaitė.
Savaitgalį orai vis labiau primins žiemą
Anot sinoptikės, savaitgalį ir pirmadienį Lietuvoje dar labiau sustiprės vėjas, o iš šiaurės plūsiantis šaltesnis oras atneš žvarbą. Kritulių bus kiek mažiau, tačiau vyraus šlapdriba ir sniegas. Daugiau lietaus išliks tik pajūryje.
„Savaitgalis ir pirmadienis bus dar labiau vėjuotas ir jau gerokai žvarbesnis, nes dar šaltesnio oro srautai iš šiaurės prasiverš, kritulių bus kiek mažiau, bet jau vyraus šlapdriba su sniegeliu.
Pirmadienį ir antradienį jau nedidelis sniegas kai kur kris ir tik pajūryje vakaris vėjas kiek šiltesnius orus ir daugiausia lietų atneš“, – prognozavo sinoptikė.
E. Latvėnaitė taip pat įspėjo, kad naktimis jau spustels šaltukas, o dėl žemos temperatūros kai kur plikledis laikysis ne tik naktį, bet ir dieną.
„Naktimis jau šaltukas spustels, plikledis ne tik naktį, bet ir dieną kai kur laikysis, nes dienomis oro temperatūra menkai pakils. Lėtai žiemos link trauksim“, – teigė sinoptikė.
Savaitės orų prognozė
Trečiadienį, lapkričio 18 d., naktį ženklesnių kritulių nenumatoma, tačiau kai kur gali susidaryti plikledis. Rytą pietiniuose ir pietvakariniuose rajonuose pradės lyti, o dieną protarpiais palis daugelyje šalies vietovių. Gausiau lis pavakare. Rūkai ir miglos daug kur laikysis ne tik naktį, bet ir dieną. Naktį pūs pietų, pietryčių vėjas, dieną pasisuks iš rytų, pietryčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį svyruos nuo –1 iki 3°C, dieną bus 3–6°C.
Ketvirtadienį, lapkričio 19 d., lietus nesitrauks – gausiau lis naktį ir rytą, o dieną krituliai bus protarpiniai ir vietomis. Daug kur išliks miglota. Naktį pūs nepastovios krypties vėjas, 4–8 m/s, dieną vakarų, pietvakarių vėjas šiauriniuose rajonuose sieks 4–8 m/s, pietinėje šalies dalyje – 7–12 m/s. Pajūryje gūsiai sieks 15 m/s, vakare vakarinių krypčių vėjas stiprės visoje šalyje. Naktį temperatūra bus 2–6°C, vėsiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną – 5–8°C.
Penktadienį, lapkričio 20 d., numatomi gausesni krituliai. Naktį vyraus lietus, rytą šiaurės vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose jis maišysis su šlapdriba. Dieną pietvakarinėje ir pietinėje šalies dalyje daugiausia lis, o šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose lietų vis dažniau keis šlapdriba. Naktį pūs rytų, pietryčių vėjas, 6–11 m/s, dieną – pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Pavakare gūsiai sieks 15–17 m/s, pajūryje – iki 18–20 m/s. Naktį temperatūra bus 1–3°C, dieną – 3–6°C, šilčiausia pietiniuose rajonuose ir pajūryje.
Šeštadienį, lapkričio 21 d., protarpiais numatomi nedideli krituliai – daugiausia šlapdriba ir sniegas. Tik pajūryje dar kris lietus su šlapdriba. Pūs vakarų, pietvakarių vėjas, 7–12 m/s, gūsiai sieks 15–17 m/s, pajūryje – 18–20 m/s. Naktį temperatūra svyruos nuo –2 iki 2°C, pajūryje bus 3–5°C, dieną – 2–4°C, pajūryje – 5–6°C.
Sekmadienį, lapkričio 22 d., protarpiais taip pat numatomi nedideli krituliai, daugiausia šlapdriba ir sniegas. Pajūryje dar kris lietus su šlapdriba. Vėjas bus vakarų, šiaurės vakarų, 7–12 m/s, gūsiai sieks 15–17 m/s, pajūryje – 18–20 m/s. Naktį temperatūra svyruos nuo –2 iki 2°C, šilčiausia bus pietiniuose rajonuose ir pajūryje. Dieną numatoma 1–3°C šilumos, pajūryje – apie 4–5°C.
Pirmadienį, lapkričio 23 d., protarpiais kris nedideli krituliai. Naktį daugiausia numatomas nedidelis sniegas, dieną vietomis pasirodys viena kita šlapia snaigė. Pūs vakarų, šiaurės vakarų vėjas, 7–12 m/s, gūsiai sieks iki 15 m/s, pajūryje – 16–18 m/s. Naktį temperatūra bus nuo –4 iki 0°C, pajūryje – 1–4°C, dieną – 1–3°C, pajūryje – apie 4–5°C.
Antradienį, lapkričio 24 d., vietomis protarpiais šiek tiek pasnigs. Naktį pūs šiaurės, šiaurės vakarų vėjas, 4–8 m/s, dieną jis sustiprės iki 7–12 m/s. Naktį temperatūra svyruos nuo –4 iki 0°C, dieną – nuo 0 iki 2°C.
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