Ką dar žada sinoptikai?
Orai Europoje
Orus Europoje lems viena didelė žemo slėgio sritis su dviem atskirais centrais ir aukštas slėgis pietvakariuose.
Didžiojoje žemyno dalyje dangų dengs debesys, daugiausia nelabai stori. Pragiedrėjimų bus, tačiau nelabai daug.
Savaime suprantama, šilčiausia bus pietuose, rytoj apie Egėjo jūrą. Tačiau vyraus vidutiniškai šilti orai.
Romoje penktadienį saulė pro debesis ir 19 laipsnių, Barselonoje debesuota, nelis ir šils iki 17, Paryžiuje lietus ir 12 laipsnių, Londone saulė pro debesis ir 9 laipsniai šilumos; Berlyne irgi saulė pro debesis ir 8 laipsniai, Varšuvoje debesuota, nelis ir 8 laipsniai šilumos.
Orų prognozė Lietuvoje
Lietuvoje ketvirtadienį buvo debesuoti orai, daug kur trumpai ir negausiai palijo. Artimiausią naktis irgi bus debesuota, visur lis, dažniausiai negausiai, bet vietomis ilgai. Diena irgi debesuota, lis vis mažiau, vakarop – vos kai kur, ir tikrai labai mažai.
Artimiausią naktį Lietuvos link vis dar plauks oras iš pietų arba pietvakarių. Jis bus šiltas. Žemiausia temperatūra naktį bus 4–6, vietomis 7 laipsniai šilumos. Rytoj iki pietų dar vyraus 5–7, kai kur visi 8 laipsniai, popiet pradės gana staigiai vėsti.
Kitaip tariant, bus vis dar drėgna ir tikrai nešalta. Ir naktį, ir dieną orai bus debesuoti, naktį lietaus bus visur, vietomis lis gana ilgai, dieną negausaus lietaus bus tik kai kur. Naktį bus iki 4–6, vietomis 7 laipsnių, dieną šils iki 5–7, kai kur visų 8 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį šiltesnieji orai pasitrauks, atkeliaus ne tokie šilti. Dėl to naktį vietomis, daugiausia šalies vakaruose, dieną daug kur bus mišrių kritulių. Jie bus negausūs. Bus vėjuota. Naktį vyraus 0–2 laipsniai šalčio, iš čia ir plikledis, bet vakaruose, šiaurės vakaruose bus iki 2, prie pat jūros maždaug 5 laipsniai šilumos. Dieną temperatūra kils iki 3–5 laipsnių šilumos.
Sekmadienis debesuotas ir naktį vėjuotas, dieną vėjas aprims. Kartosis mišrūs krituliai, jie bus nelabai gausūs. Naktį ir rytą vietomis plikledis. Naktį bus iki 0–2 šilumos, kai kur iki 1 šalčio, dieną temperatūra kils iki 2–4, prie pat jūros 5 laipsnių šilumos.
Didžiąją kitos savaitės dalį irgi bus arba negausių mišrių kritulių, arba tiesiog negausaus sniego, oro temperatūra svyruos apie 0 laipsnių.
Ką gi, netrukus nusistovės orai, kuriuos vadiname priešžiemiu. Praktika rodo, kad tokia jų būsena Lietuvoje gali trukti neapibrėžtai ilgai.
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