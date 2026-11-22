Penktadienį apie 19.30 val. Vaidaugų kaime Šalčininkų rajone, ūkinio pastato gyvenamojoje patalpoje, rastas 1977 metais gimusio vyro kūnas.
Tuo metu Mažeikiuose Purienų tak. savo gyvenamajame name 1960 metais gimusio vyro kūnas rastas apie 17.40 val.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.
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