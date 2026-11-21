Mokslininkai tikisi jų pagalba rasti būdų, kaip prailginti žmogaus gyvenimo trukmę. Instituto veislynuose laikoma daugiau nei 7000 22 rūšių primatų.
„Atliekame pagyvenusių beždžionių patikrinimus, kad galėtume stebėti visus senėjimo etapus. Vertiname nuo 18 iki šiek tiek daugiau nei 30 metų amžiaus. Atliekame išsamų tyrimą: biocheminę, struktūrinę analizę, kraujagyslių, smegenų tyrimą – viską. Primatai yra mums artimiausias pavyzdys. Tai yra pagrindas reguliavimo sistemos, skirtos [gyvenimo trukmės] pratęsimui, sukūrimui“, – cituojamas M. Kovalčukas.
Kremlius ieško būdų prailginti gyvenimo trukmę
Kurchatovo institutas kartu su Rusijos chirurgijos moksliniu centru jau sukūrė ilgai gyvenančių beždžionių kraujo mėginių biobanką. Pasak centro direktoriaus Konstantino Kotenko, mėginiai bus naudojami senėjimo procesų tyrimams.
M. Kovalčukas yra laikomas ilgamečiu 74-erių V. Putino draugu ir jo neoficialiu patarėju mokslo klausimais. Jo brolis, milijardierius Jurijus Kovalčukas, priklauso artimiausiam prezidento aplinkos ratui.
V. Putinas rodo didelį susidomėjimą ilgaamžiškumo tema. 2025 m. rugsėjo mėnesį, per jo vizitą Kinijoje, žurnalistai sužinojo, kad V. Putinas su Kinijos vadovu Xi Jinpingu kalbėjosi apie gyvenimo trukmės pratęsimą iki 150 metų.
Genetikos srities tyrimais užsiima ne tik Kovalčuko institutas, bet ir V. Putino vyresnioji duktė, endokrinologė Marija Voroncova.
Spalio mėnesį ji pasisakė Maskvos vadybos Skolkovo mokykloje, kurioje buvo atidaryta ilgaamžiškumo laboratorija. M. Voroncova bandymus peržengti natūralias žmogaus gyvenimo ribas pavadino siekiu „apgauti Dievą“.
Remiantis žiniasklaidos duomenimis, vykdydami Rusijos gyvenimo trukmės pratęsimo projektus, mokslininkai taip pat dirba prie ląstelių senėjimo sulėtinimo naudojant genų terapiją ir organų, skirtų transplantacijai, auginimo genetiškai modifikuotose mini kiaulėse.
Kremlius skiria daug lėšų tokiems tyrimams. Projektui „Naujos sveikatos išsaugojimo technologijos“, kurio tikslas – sukurti būdus, kaip pratęsti sveiką gyvenimą, 2027–2029 metų biudžete numatyta beveik 18 mlrd. rublių (apie 171 mln. eurų).
Kitais metais 625,4 mln. rublių (apie 5,9 mln. eurų) planuojama skirti prevencinės medicinos ir sveiko ilgaamžiškumo technologijoms, audinių ir organų spausdinimo technologijų kūrimui skiriama 288,5 mln. rublių (apie 2,7 mln. eurų), o 137,4 mln. rublių (apie 1,3 mln. eurų) – senėjimo priežasčių tyrimams.
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Tai apie ką kalba kai žudomi išskirtinai neturtingi ir išskirtinai ukrainiečiai
Todėl kad Ukrainoje goju genocidas toks pat kaip Gazoje.