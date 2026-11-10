Paaiškėjo, nuo ko mirė vos 41-erių Vilniaus dėstytojas: „Neseniai susituokėme...“

Tata Frenkel ne tik paskelbė apie tai, kada bus galima atsisveikinti su jaunu dėstytoju, tačiau taip pat pranešė vyro mirties priežastį.
Jauno dėstytojo gyvybę pasiglemžė liga
Socialiniame tinkle „Facebook“ dėstytojo žmona Tata Frenkel paskelbė įrašą, kuriame jautriai prisiminė vyrą ir pranešė jo mirties priežastį. Tai – šoninė amiotrofinė sklerozė.
„Šeštadienį vakare mus paliko Jan.
Visus norinčius atsisveikinti, pagerbti ir atminti kviečiame:
Lapkričio 11 d. nuo 10:00 iki 14:00 val. Olandų g. 22, Vilnius, Salė 1.
14:00 val važiuosime į Kairėnų kapines, (Kairėnų g. 37, Vilnius), atvažiavus palaukite prie vartų.
Prašome atnešti po vieną gėlę, be vainikų.
Dr Jan Georg Glöckner ar neoficialiai Jan Frenkel buvo labai mylimas, mėgiamas, gerbiamas ir tikrai amžinai išliks širdyse ir atminty tų, kuriems teko su juo susitikt.
O aš su savo crushu, su kuriuo dar labai neseniai susituokėm, dar susitiksiu kitam gyvenime.
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Mes visi tikimės, kad kuo greičiau atsiras gydymas ALS ligai ir ateis diena, kai niekas nepatirs tokios neteisybės gavus šią diagnozę. Janui diagnozavo ligą prieš 1,5 metų. Paskutines dienas Jan kalbėjo, juokavo, pasakojo istorijas, buvo savimi nepaisant nieko. Buvom kartu“, – buvo rašoma įraše.
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