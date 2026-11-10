Iš Juozo Oleko – jautrūs žodžiai apie netektį: „Nuoširdžiai užjaučiu...“

„Vyskupo Juozo Matulaičio ilgametė tarnystė, rūpestis žmonėmis ir tikėjimo liudijimas paliko ryškų pėdsaką Kaišiadorių vyskupijos ir visos Lietuvos gyvenime. Nuoširdžiai užjaučiu jo artimuosius, Kaišiadorių vyskupijos dvasininkus ir visą Lietuvos tikinčiųjų bendruomenę. Tegul šią netekties valandą tikėjimas ir vyskupo atminimas tampa paguodos bei stiprybės šaltiniu“, – sakė Seimo Pirmininkas.
Netektis
Primename, kad sekmadienį pasirodė liūdna žinia dėl mylimo vyskupo emerito netekties.
Apie tai socialiniame tinkle paskelbė Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Šarūnas Čėsna.
„Šiandien vidurdienį į Amžinybę iškeliavo Kaišiadorių vyskupijos vyskupas emeritas Juozas Matulaitis.
Liūdna atsisveikinti su žmogumi, kuris spinduliavo nuoširdumu, paprastumu ir žmogiška šiluma. Jis mokėjo išklausyti, suprasti ir kiekvienam sutiktam žmogui skirti gerą žodį bei dėmesį. Jo šiltas žvilgsnis, gerumas ir nuoširdus rūpestis kitais ilgam išliks mūsų atmintyje.
Šiandien lieka liūdesys, bet kartu ir didelis dėkingumas už jo gyvenimą, tarnystę ir šviesą, kuria dalijosi su kitais. Nuoširdi užuojauta artimiesiems, dvasininkams ir visai Kaišiadorių vyskupijos bendruomenei.
Ilsėkitės ramybėje, mielas Vyskupe“, – rašoma socialiniame tinkle.