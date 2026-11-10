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Juozas Olekas apie diskusijas dėl Taivaniečių atstovybės pavadinimo: leiskime diplomatams tą darbą vykdyti

2026-11-10 10:17 / šaltinis: BNS
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2026-11-10 10:17
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Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuva turi tikslą stiprinti ryšius su Taivanu, tačiau klausimo dėl Taivaniečių atstovybės Lietuvoje pavadinimo keitimo siūlo neskubinti, palikti diplomatams dirbti savo darbą. 

Koalicinės tarybos posėdis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuva turi tikslą stiprinti ryšius su Taivanu, tačiau klausimo dėl Taivaniečių atstovybės Lietuvoje pavadinimo keitimo siūlo neskubinti, palikti diplomatams dirbti savo darbą. 

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„Dabar mes turime tikslą – stiprinti ekonomikos, kultūros ryšius su Taivanu. Ir taip pat turime uždavinį, tikslą atstatyti mūsų diplomatinio atstovavimo lygmenį su Kinijos Liaudies Respublika, kaip kitos Europos valstybės“, – Seime žurnalistams sakė J. Olekas. 

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„Manau, kad leiskime mūsų specialistams, diplomatams tą darbą vykdyti, kad turėtume geriausią rezultatą“, – pridūrė Seimo pirmininkas. 

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J. Olekas pabrėžė, kad šiam tikslui reikia „tam tikro laiko“ ir „ramesnės diskusijų aplinkos“. 

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Naujienų portalas „Delfi“ pirmadienį skelbė, kad rugsėjo 24 d. Užsienio reikalų ministerijos (URM) atstovai Taivaniečių atstovybės vadovei Constance H. Wang įteikė neformalų reikalavimų dokumentą, kuriame paragino Taivaną pakeisti atstovybės Vilniuje pavadinimą iki spalio 1 d.

Skelbiama, kad mainais už pavadinimo pakeitimą Taivano pusei siūlyta pasirašyti susitarimą dėl investicijų perspektyvų bei pradėti derybas dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.

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Taivano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad dėl Taivaniečių atstovybės Lietuvoje pavadinimo po kruopščių derybų susitarė abi vyriausybės ir kad planų jį keisti nėra, antradienį pranešė „RTI News“.

Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino žinojęs apie Užsienio reikalų ministerijos pokalbius su taivaniečių atstovais dėl atstovybės pervadinimo, tačiau teigė nesuprantantis, kodėl ši informacija nebuvo vieša. 

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Šalies vadovo vyriausiojo patarėjo Deivido Matulionio teigimu, toks siūlymas buvo aptartas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV). 

Savo ruožtu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sakė, kad ministerijos ir Taivaniečių atstovybės Vilniuje atstovai buvo aptarę skirtingus dvišalių santykių aspektus, tačiau jis nepatvirtino, ar buvo išsakytas prašymas keisti atstovybės pavadinimą.

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ELTA primena, kad 2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo. Kinija pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas. Be to, Kinijos užsienio reikalų ministerija oficialiai pakeitė diplomatinių santykių su Lietuva lygį – nuo ambasadoriaus iki laikinojo reikalų patikėtinio. Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius.

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Dabartiniame Vyriausybės programos projekte numatyta normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse. 

Premjeras yra išreiškęs lūkestį, kad jo vadovaujamos Vyriausybės programoje įrašytą tikslą užsienio reikalų ministrui pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai. 

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