Juozas Olekas ragina „valstiečius“ referendumo klausimą atsieti nuo balsavimo dėl biudžeto

„Tai bandymas statyti kažkaip koalicijos partnerius ar apskritai kolegas į padėtį... Tarsi vaikai smėlio dėžėje – jeigu tu man neduosi, tai ir aš tau neduosiu kažko. Tai nėra tinkamas požiūris“, – ketvirtadienį LRT televizijai sakė J. Olekas.
Vis dėlto jis teigė, kad dėl referendumo klausimo koalicijoje bus ieškoma sutarimo. Pasak Seimo pirmininko, kiekviena frakcija gali turėti savo poziciją vienu ar kitu klausimu, tačiau referendumas neturėtų būti siejamas su biudžeto pajamomis ar išlaidomis.
„Manyčiau, kad šituos klausimus reikėtų atskirti, susitarti, kaip vertiname, kokia mūsų nuomonė, ir ją išgirsti. Tai būtų visai normalu“, – kalbėjo jis.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius ketvirtadienį taip pat pareiškė, kad „valstiečių“ reikalavimas referendumą sieti su balsavimu dėl biudžeto nėra priimtinas. Jis tikino koalicijos taryboje pažadėjęs nesudaryti kliūčių referendumo klausimui svarstyti parlamente, tačiau pabrėžė, kad tai nereiškia įsipareigojimo pritarti pačiai iniciatyvai.
M. Sinkevičius taip pat išreiškė viltį, kad pavyks sumažinti įtampą koalicijoje ir leisti Seimui rudens sesijoje apsispręsti dėl referendumo.
Kaip skelbė ELTA, praėjusią savaitę po koalicinės tarybos posėdžio Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas A. Veryga pareiškė, kad „valstiečių“ balsavimui dėl biudžeto didelę įtaką turės tolesnė patariamojo referendumo dėl šeimos sampratos klausimo eiga parlamente.
Tai, pasak A. Verygos, bus vienas iš kriterijų, rodantis, ar „valstiečiai“ yra rimtai vertinami kaip koalicijos partneriai.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas šią savaitę teigė, kad dabar nėra tinkamas laikas iniciatyvai dėl referendumo.
Kaip skelbta, Seimo Etikos ir procedūrų komisija (EPK) bendru sutarimu nusprendė pradėti tyrimą dėl parlamento TTK pirmininko J. Sabatausko veiksmų ir galimo neveikimo svarstant patariamojo referendumo dėl šeimos sampratos klausimą.
Balandžio pradžioje Seimas po pateikimo pritarė 63 Seimo narių iniciatyvai dėl patariamojo referendumo, susijusio su Konstitucijos 38 straipsnyje įtvirtinta šeimos samprata. Seimo TTK buvo gavęs trijų universitetų – Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto – ekspertines išvadas, tačiau šis klausimas komiteto posėdyje svarstytas dar nebuvo.
Rugsėjį Seimo nariai kreipėsi į J. Sabatauską, ragindami pateikti ekspertines išvadas komiteto nariams, įtraukti klausimą į artimiausio posėdžio darbotvarkę ir užtikrinti, kad jis būtų apsvarstytas laiku. Po kreipimosi buvo paskelbti spalio 1 d. numatyti komiteto klausymai, tačiau jų išvakarėse pranešta apie atšaukimą.
Kreipimesi pabrėžiama, kad tam, jog Seimas galėtų priimti sprendimą dėl patariamojo referendumo paskelbimo, būtinas procedūras reikia užbaigti iki gruodžio 7 d.
Seime pirmasis biudžeto projekto svarstymas numatytas lapkričio 19 d., antrasis – gruodžio 1 d.
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