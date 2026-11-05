Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Juozas Olekas ragina „valstiečius“ referendumo klausimą atsieti nuo balsavimo dėl biudžeto

2026-11-05 21:35 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-05 21:35
Pridėkite kaip šaltinį Google

Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad „valstiečių“ reikalavimas patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos sieti su balsavimu dėl kitų metų valstybės biudžeto yra netinkamas, o šiuos klausimus reikėtų atskirti.

Seimo rudens sesijos pradžia (nuotr. Elta/D. Labučio)

Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad „valstiečių“ reikalavimas patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos sieti su balsavimu dėl kitų metų valstybės biudžeto yra netinkamas, o šiuos klausimus reikėtų atskirti.

REKLAMA
1

„Tai bandymas statyti kažkaip koalicijos partnerius ar apskritai kolegas į padėtį... Tarsi vaikai smėlio dėžėje – jeigu tu man neduosi, tai ir aš tau neduosiu kažko. Tai nėra tinkamas požiūris“, – ketvirtadienį LRT televizijai sakė J. Olekas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dėlto jis teigė, kad dėl referendumo klausimo koalicijoje bus ieškoma sutarimo. Pasak Seimo pirmininko, kiekviena frakcija gali turėti savo poziciją vienu ar kitu klausimu, tačiau referendumas neturėtų būti siejamas su biudžeto pajamomis ar išlaidomis.

REKLAMA
REKLAMA

„Manyčiau, kad šituos klausimus reikėtų atskirti, susitarti, kaip vertiname, kokia mūsų nuomonė, ir ją išgirsti. Tai būtų visai normalu“, – kalbėjo jis.

REKLAMA

Premjeras Mindaugas Sinkevičius ketvirtadienį taip pat pareiškė, kad „valstiečių“ reikalavimas referendumą sieti su balsavimu dėl biudžeto nėra priimtinas. Jis tikino koalicijos taryboje pažadėjęs nesudaryti kliūčių referendumo klausimui svarstyti parlamente, tačiau pabrėžė, kad tai nereiškia įsipareigojimo pritarti pačiai iniciatyvai. 

M. Sinkevičius taip pat išreiškė viltį, kad pavyks sumažinti įtampą koalicijoje ir leisti Seimui rudens sesijoje apsispręsti dėl referendumo.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbė ELTA, praėjusią savaitę po koalicinės tarybos posėdžio Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas A. Veryga pareiškė, kad „valstiečių“ balsavimui dėl biudžeto didelę įtaką turės tolesnė patariamojo referendumo dėl šeimos sampratos klausimo eiga parlamente. 

Tai, pasak A. Verygos, bus vienas iš kriterijų, rodantis, ar „valstiečiai“ yra rimtai vertinami kaip koalicijos partneriai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Seimo pirmininkas Juozas Olekas šią savaitę teigė, kad dabar nėra tinkamas laikas iniciatyvai dėl referendumo.

Kaip skelbta, Seimo Etikos ir procedūrų komisija (EPK) bendru sutarimu nusprendė pradėti tyrimą dėl parlamento TTK pirmininko J. Sabatausko veiksmų ir galimo neveikimo svarstant patariamojo referendumo dėl šeimos sampratos klausimą.

REKLAMA

Balandžio pradžioje Seimas po pateikimo pritarė 63 Seimo narių iniciatyvai dėl patariamojo referendumo, susijusio su Konstitucijos 38 straipsnyje įtvirtinta šeimos samprata. Seimo TTK buvo gavęs trijų universitetų – Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto – ekspertines išvadas, tačiau šis klausimas komiteto posėdyje svarstytas dar nebuvo. 

REKLAMA

Rugsėjį Seimo nariai kreipėsi į J. Sabatauską, ragindami pateikti ekspertines išvadas komiteto nariams, įtraukti klausimą į artimiausio posėdžio darbotvarkę ir užtikrinti, kad jis būtų apsvarstytas laiku. Po kreipimosi buvo paskelbti spalio 1 d. numatyti komiteto klausymai, tačiau jų išvakarėse pranešta apie atšaukimą. 

Kreipimesi pabrėžiama, kad tam, jog Seimas galėtų priimti sprendimą dėl patariamojo referendumo paskelbimo, būtinas procedūras reikia užbaigti iki gruodžio 7 d. 

Seime pirmasis biudžeto projekto svarstymas numatytas lapkričio 19 d., antrasis – gruodžio 1 d.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų