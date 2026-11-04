Seimo pirmininkas Olekas apie „Orlen“ viršpelnio mokestį: galime taikyti mažesnį tarifą nei lenkai

„Pyktis (su Lenkija – ELTA) tikrai nereikia. Mano žiniomis, Lenkija įsivedė viršpelnių mokesčius, tad mums nebūtina aplenkti Lenkiją. Mes galime netgi mažesnį viršpelnio mokestį pritaikyti, kad būtume palaikytojai tų (naftos – ELTA) sistemų vystymo pas mus“, – „Žinių radijui“ trečiadienį kalbėjo J. Olekas.
Pasak J. Oleko, tai taip pat galėtų būti gera papildoma paspirtis valstybės viešiesiems finansams.
„Tai tikrai gali būti vienas iš galimų papildomų pajamų surinkimų ir tai nebūtų koks nors labai netikėtas mokesčių pakeitimas, nes šie viršpelniai, kurie susidaro iš geopolitinės situacijos pasikeitimų, jie tikrai nėra suplanuoti į įmonių pajamas. (...) Dalis to viršpelnio liktų įmonei, o kitas dalis eitų bendrų interesų tenkinimui“, – aiškino socialdemokratas.
Tiesa, Seimo pirmininkas sako dar neturėjęs jokio kontakto šiuo klausimu su koncerno atstovais, mat dar nėra jokio bendro sutarimo dėl to, kas bus daroma.
„Nekalbėjau asmeniškai (su „Orlen“ – ELTA), bet manau, kad kol kas dar esame pačių apsisvarstyme dėl to, kokį sprendimą priimti. Kai turėsime kokį pasiūlymą ar sprendimą, tada turbūt Finansų ministerijos atstovai ar kas kitas gal ir pasikalbės su įmonės atsakingais pareigūnais“, – reziumavo J. Olekas.
Panašios pozicijos kaip Seimo vadovas laikosi ir vienos iš koalicijos partnerių – demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ – pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Jo siūlymas buvo apmokestinti Lietuvos „Orlen“ viršpelnį, tačiau dvigubai mažesniu tarifu nei lenkai.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau sakė, kad Lietuva skaičiuoja galimą šio mokesčio poveikį biudžetui, jis skiriasi – pajamų galėtų išvis nebūti, geriausiu atveju jos siektų iki 46 mln. eurų.
Galimybes dėl potencialių naujų mokesčių „Orlen“ nagrinėja prie Vyriausybės veikianti darbo grupė, ministras pirmininkas teigė ketinantis aptarti situaciją ir su bendrovės vadovais.
Dėl viršpelnio mokesčio bendrovei „Orlen“ Lenkijoje buvo kilęs politinis ginčas tarp vyriausybės ir prezidento. Pirmąją Vyriausybės iniciatyvą valstybės vadovas Karolis Nawrockis vasarą vetavo.
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