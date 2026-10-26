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Olekas: Ukrainos narystė ES reikšmingai sustiprintų visos Europos saugumą

2026-10-26 16:41 / šaltinis: ELTA
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2026-10-26 16:41
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 Ukrainoje viešintis Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžia, kad Ukrainos narystė Europos Sąjungoje (ES) reikšmingai prisidėtų ne tik prie pačios šalies, bet ir visos Europos saugumo stiprinimo. Pasak jo, Lietuvai kitąmet pirmininkaujant ES Tarybai, Ukrainos integracija į Bendriją bus vienas svarbiausių prioritetų.

Seimo rudens sesijos pradžia (nuotr. Elta/D. Labučio)
GALERIJA (6)

 Ukrainoje viešintis Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžia, kad Ukrainos narystė Europos Sąjungoje (ES) reikšmingai prisidėtų ne tik prie pačios šalies, bet ir visos Europos saugumo stiprinimo. Pasak jo, Lietuvai kitąmet pirmininkaujant ES Tarybai, Ukrainos integracija į Bendriją bus vienas svarbiausių prioritetų.

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„Ukrainos narystė ES reikšmingai prisidėtų tiek prie Ukrainos, tiek prie ES saugumo. Ukrainos Aukščiausioji Rada atlieka itin svarbų vaidmenį spartinant stojimo į ES procesą, ypač priimant su integracija susijusius teisės aktus“, – kalbėdamas Ukrainoje sakė J. Olekas.

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FOTOGALERIJA. Seimo pirmininkas Juozas Olekas

Seimo vadovo teigimu, Lietuvai nuo 2027 m. sausio 1 d. perimant pirmininkavimą ES Tarybai, ypatingas dėmesys bus skiriamas Europos saugumui, gynybai ir Ukrainos integracijai.

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„Turime spręsti Ukrainos prekių patekimo į ES rinką klausimą. Mūsų tikrasis interesas – integruoti Ukrainą, jos ekonomiką, karines technologijas, įskaitant gynybos pramonę, į ES. Stiprindami Ukrainą, stipriname ir Europą“, – pabrėžė parlamento vadovas.

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J. Olekas taip pat akcentavo, kad Ukrainos stojimo į ES derybos turėtų tapti bendru visų šalies politinių jėgų prioritetu. Pasak jo, tam svarbus ne tik integracijai būtinų teisės aktų priėmimas, bet ir valdžios bei visuomenės vienybės stiprinimas.

Pabrėžia ilgalaikės paramos Ukrainai svarbą

Kalbėdamas apie tolesnę paramą Ukrainai, J. Olekas pabrėžė būtinybę išlaikyti spaudimą Rusijai, griežtinti ekonominius apribojimus ir ieškoti būdų, kaip įšaldytą Rusijos turtą panaudoti Ukrainos reikmėms.

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„Esame įsipareigoję karinei paramai Ukrainai skirti 0,25 proc. BVP. Raginame savo partnerius didinti jų indėlį. Toliau skatinsime ieškoti būdų, kaip įšaldytą Rusijos turtą panaudoti Ukrainai remti“, – sakė Seimo pirmininkas.

Jis taip pat pabrėžė, kad tvari taika neįmanoma be Rusijos atsakomybės už agresiją.

„Visi norime taikos, tačiau taikos negalima pasiekti nuolaidžiaujant agresoriui. Taika turi būti teisinga ir pagrįsta tarptautine teise“, – akcentavo J. Olekas.

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Pasak parlamento vadovo, būtina užtikrinti specialiojo tribunolo dėl agresijos prieš Ukrainą, tarptautinių nusikaltimų tyrimo ir kompensavimo mechanizmų veikimą, kad už nusikaltimus atsakingi asmenys patirtų teisines ir finansines pasekmes.

J. Olekas taip pat patikino, kad Lietuva nepripažins Rusijos vykdomo Ukrainos teritorijų užgrobimo nei teisiškai, nei faktiškai.

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Domisi Ukrainos civilinės saugos patirtimi

Vizito metu J. Olekas taip pat siekia susipažinti su Ukrainos patirtimi stiprinant civilinę saugą ir visuomenės atsparumą karo sąlygomis.

„Kitas mano vizito tikslas – pasimokyti iš jūsų civilinės saugos ir nacionalinio atsparumo patirties“, – sakė Seimo pirmininkas.

Pasak jo, Lietuvai ypač aktuali Ukrainos patirtis įrengiant priedangas, kuriant saugias erdves gyventojams, užtikrinant vaikų ugdymo ir sveikatos priežiūros paslaugas bei apsaugant kritinę infrastruktūrą.

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Jis taip pat išskyrė energetikos tiekimo stabilumo, būtinųjų paslaugų užtikrinimo ir valstybės institucijų veiklos tęstinumo svarbą galimos karinės agresijos ar rimtos saugumo krizės atveju.

ELTA primena, kad pirmadienį Ukrainoje viešintis J. Olekas susitiko su šalies Aukščiausiosios Rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku. Susitikimo metu aptarti paramos Ukrainai prioritetai Lietuvai rengiantis pirmininkauti ES Tarybai.

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FFF
FFF
2026-10-26 16:49
Olekai, geriausiu atveju tu esi iškritęs iš medžio ir ant galvos, blogesniu - galima hipotetiškai pritempti, kad iš Mėnulio!!!
Kadangi visą gyvenimą gavai valstybinę algą ir dar vogei, tai nežinai, ką reiškia būti ūkininku ir dirbti žemę.
Jei Ukraina pateks į ES, tai dauguma Lietuvos ir Lenkijos ūkininkų tiesiog bankrutuos dėl Ukrainos pigiai įvežamos produkcijos. NESUPRANTI ???
Ukraina ar jos dalis po karo gali būti priimta tik į NATO !!!
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