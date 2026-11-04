Olekas apie Sinkevičiaus disertaciją: klaidų ištaisymas yra pakankamas šios problemos sprendimas

„Šiuo atveju (...) aš girdėjau įsipareigojimą premjero grįžti, pataisyti kai kurias (disertacijos – ELTA) vietas, ir tai yra tikrai, manau, pakankamas šios problemos sprendimas“, – „Žinių radijui“ trečiadienį sakė J. Olekas.
Seimo pirmininkas akcentavo, kad kiekvienos disertacijos atitiktis akademinės etikos reikalavimams yra ir paties universiteto atsakomybės klausimas.
„Galėjimas ( premjerui trauktis – ELTA) visada yra, bet šiuo atveju, kiek aš susipažinau su pateiktomis išvadomis, ten yra konstatuotos tam tikros citavimo klaidos, kurias galima pataisyti, ir duotas terminas“, – kalbėjo Seimo pirmininkas.
„Kita vertus, turbūt čia toks ženklas ir tiems „disertantams“, kurie ateityje rašys disertacijas. Bet ypač aš turėčiau atkreipti dėmesį ir tų mūsų aukštųjų mokyklų – universitetų – kad pasižiūrėtų. Man yra tekę dirbti disertacijos komitete, tai kiekvieno tokio komiteto pareiga pažiūrėti, kad nebūtų tokių dalykų“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, D. Gaižauskas praėjusią savaitę Lryto televizijai teigė, kad Vyriausybės vadovas turėtų atsistatydinti ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Etikos komisijai jo disertacijoje nustačius citavimo ir šaltinių žymėjimo pažeidimus.
Parlamentaro teigimu, tokie veiksmai „pasitikėjimo valdžia nepadidina“.
Tyrimą dėl premjero M. Sinkevičiaus disertacijos atlikusi ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Etikos komisija jo darbe nustatė reikšmingų akademinio rašymo, citavimo ir šaltinių priskyrimo pažeidimų, įskaitant plagiato atvejus.
Komisijos išvadoje nurodoma, kad M. Sinkevičius pažeidė universiteto Etikos kodekse įtvirtintą disertacijos savarankiškumo principą.
Konstatavus akademinės etikos pažeidimus, premjeras įpareigotas ištaisyti darbą ne vėliau kaip per pusmetį.
Tuo metu pats Vyriausybės vadovas pripažino jo disertacijoje nustatytus citavimo ir šaltinių žymėjimo pažeidimus, tačiau pažymi nekvestionuojantis savo darbo mokslinės vertės. Pasak jo, pagal universiteto nustatytą tvarką bus parengtas viešai skelbiamas atitaisymo priedas.
Premjeras taip pat teigė, kad Doktorantūros komiteto vertinimu, disertacija išsaugo mokslinę vertę, o Etikos komisija laipsnio panaikinimo procedūros inicijavimą laiko neproporcinga priemone.
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