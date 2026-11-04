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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Juozas Olekas: svarstoma galimybė dalį biudžete numatytų paramos šeimoms priemonių atidėti

2026-11-04 08:46 / šaltinis: ELTA
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2026-11-04 08:46
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Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikisi, kad demokratų pergalė JAV Kongreso rinkimuose padės užtikrinti didesnę paramą Ukrainai, paskatins glaudesnį Vašingtono bendradarbiavimą su Europa bei sustiprins Lietuvos saugumą.

Juozas Olekas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikisi, kad demokratų pergalė JAV Kongreso rinkimuose padės užtikrinti didesnę paramą Ukrainai, paskatins glaudesnį Vašingtono bendradarbiavimą su Europa bei sustiprins Lietuvos saugumą.

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„Aš manau, kad mes turėsim labiau tokią subalansuotą Jungtinių Amerikos Valstijų poziciją, ypatingai dėl paramos Ukrainai, dėl bendradarbiavimo su Europos Sąjunga. Nes iki šiol ta politika buvo tokia labiau izoliacionistinė, reiškia, Amerika pirma ir kiti dalykai atsitraukia“, – trečiadienį Žinių radijui sakė J. Olekas.

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„Aš galvoju, kad ši nauja situacija padės išspręsti ir mūsų saugumo problemas, ir mūsų bendravimo, nes tie dedami muitai, kurie buvo, irgi jie trukdė ir mūsų verslui, prekybai. Tai tikiuosi, kad rinkimų rezultatai bus palankesni mūsų Lietuvos žmonėms“, – kalbėjo Seimo pirmininkas.

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Pasak parlamento vadovo, JAV prezidento Donaldo Trumpo vykdyta politika turėjo tiesioginės įtakos ir Lietuvai.

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„Tai mus palietė tiesiogiai, sakykim, ir tokia sulėtėjusi Jungtinių Amerikos Valstijų karių rotacija į mūsų pusę. Ta pati parama ginkluote Ukrainai, kad ji galėtų apsiginti ir sustabdyti Rusijos agresiją“, – teigė jis.

BNS rašė, jog „NBC News“ prognozuoja, kad po antradienį vykusių kadencijos vidurio rinkimų demokratai perims abiejų Kongreso rūmų kontrolę.

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Numatoma, kad demokratai užsitikrins daugumą Senate ir Atstovų Rūmuose, kuriuose partija turėtų turėti didžiausią persvarą per beveik du dešimtmečius.

Demokratai atsikovojo respublikonams priklausiusias vietas keliose valstijose, įskaitant Ajovą, Kanzasą, Ohają, Šiaurės ir Pietų Karoliną bei Teksasą.

J. Olekas pabrėžė, kad rinkimų rezultatai yra natūrali demokratinio proceso dalis, todėl būtina gerbti amerikiečių pasirinkimą.

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„Gerbiam Jungtinių Amerikos Valstijų žmonių nuomonę išsirenkant prezidentą, gerbiam jų nuomonę išsirenkant ir Kongreso narius“, – sakė jis.

Seimo pirmininkas taip pat išreiškė viltį, kad D. Trumpas ir naujos sudėties Kongresas gebės ieškoti kompromisų, nepaisant galimų politinių nesutarimų.

Anot jo, nors prieš rinkimus JAV prezidentas kalbėjo apie galimybę vetuoti politinių oponentų iniciatyvas, naujausi jo pasisakymai rodo didesnį pasirengimą tartis.

„Dabar gyvenimo realijos truputį keičia ir tą poziciją, ir aš tikiuosi, kad žmonės ir institucijų atstovai suras tą susikalbėjimo formą“, – teigė J. Olekas.

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