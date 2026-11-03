Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Po Seimo nario mirties – išankstinis balsavimas rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje

2026-11-03 08:28 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-03 08:28
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pirmalaikiuose rinkimuose į Seimą antradienį prasideda išankstinis balsavimas vienmandatėje Nalšios šiaurinėje apygardoje.

Rinkimai (nuotr. Fotolia.com)

Pirmalaikiuose rinkimuose į Seimą antradienį prasideda išankstinis balsavimas vienmandatėje Nalšios šiaurinėje apygardoje.

REKLAMA
0

Balsuoti šiuose rinkimuose turi teisę tik apygardos ribose savo gyvenamąją vietą deklaravę rinkėjai. Teritorija apima Ignalinos rajono savivaldybę, Visaginą ir tris Zarasų rajono savivaldybėje esančias Salako, Smalvų ir Turmanto rinkimų apylinkes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prasideda išankstinis balsavimas rinkimuose į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje

Išankstinis balsavimas truks tris dienas nuo 7 valandos ryto iki 20 valandos vakaro. Balsą už kandidatą bus galima atiduoti Ignalinos rajono savivaldybės pastate (Laisvės a. 70, Ignalina), Visagino rajono savivaldybės pastate (Parko g. 14, Visaginas) ir Zarasų rajono savivaldybės pastate (Sėlių a. 22, Zarasai).

REKLAMA
REKLAMA

Lapkričio 4–6 dienomis balsavimo procesas bus organizuojamas sveikatos priežiūros bei socialinės priežiūros įstaigose: Visagino ligoninėje, Visagino socialinių paslaugų centre, Visagino socialinės globos namuose, Ignalinos rajono savivaldybės sveikatos centre, Salako socialinės globos namuose ir Mielagėnų Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijiniuose globos namuose.

REKLAMA

Iš anksto nustatytomis ir su įstaigomis suderintomis valandomis čia galės balsuoti tik tie rinkėjai, kurie šiomis dienomis bus šiose įstaigose.

Lapkričio 6–7 dienomis rinkimų komisijų nariai organizuos balsavimą rinkėjų namuose. Jo metu galės balsuoti neįgalieji, juos namuose slaugantys žmonės, dėl ligos laikinai nedarbingi žmonės ir sulaukę 70 metų ir vyresni rinkėjai.

REKLAMA
REKLAMA

Pagrindinė rinkimų diena – lapkričio 8-oji.

Rinkimuose dalyvauja Ignotas Adomavičius iš „Nemuno aušros“, Giedrius Dainys iš Centro dešinės sąjungos, Gintautas Kindurys iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Vladislavas Kondratovičius iš Lietuvos socialdemokratų partijos.

Lietuvos regionų partijai rinkimuose atstovauja Nikolajus Lebedevičius, Laisvės partijai – Maksimas Paukštė, Liberalų sąjūdžiui – Mėta Paulauskė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į rinkimus yra iškėlusi Antano Šakalio kandidatūrą, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – Andrejaus Šildiajevo, Tautos ir teisingumo sąjunga – Dalios Štraupaitės, Viktoras Voroninas rinkimuose atstovauja Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai.

Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje rengiami gegužę mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų