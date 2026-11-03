Po Seimo nario mirties – išankstinis balsavimas rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje

Balsuoti šiuose rinkimuose turi teisę tik apygardos ribose savo gyvenamąją vietą deklaravę rinkėjai. Teritorija apima Ignalinos rajono savivaldybę, Visaginą ir tris Zarasų rajono savivaldybėje esančias Salako, Smalvų ir Turmanto rinkimų apylinkes.
Prasideda išankstinis balsavimas rinkimuose į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje
Išankstinis balsavimas truks tris dienas nuo 7 valandos ryto iki 20 valandos vakaro. Balsą už kandidatą bus galima atiduoti Ignalinos rajono savivaldybės pastate (Laisvės a. 70, Ignalina), Visagino rajono savivaldybės pastate (Parko g. 14, Visaginas) ir Zarasų rajono savivaldybės pastate (Sėlių a. 22, Zarasai).
Lapkričio 4–6 dienomis balsavimo procesas bus organizuojamas sveikatos priežiūros bei socialinės priežiūros įstaigose: Visagino ligoninėje, Visagino socialinių paslaugų centre, Visagino socialinės globos namuose, Ignalinos rajono savivaldybės sveikatos centre, Salako socialinės globos namuose ir Mielagėnų Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijiniuose globos namuose.
Iš anksto nustatytomis ir su įstaigomis suderintomis valandomis čia galės balsuoti tik tie rinkėjai, kurie šiomis dienomis bus šiose įstaigose.
Lapkričio 6–7 dienomis rinkimų komisijų nariai organizuos balsavimą rinkėjų namuose. Jo metu galės balsuoti neįgalieji, juos namuose slaugantys žmonės, dėl ligos laikinai nedarbingi žmonės ir sulaukę 70 metų ir vyresni rinkėjai.
Pagrindinė rinkimų diena – lapkričio 8-oji.
Rinkimuose dalyvauja Ignotas Adomavičius iš „Nemuno aušros“, Giedrius Dainys iš Centro dešinės sąjungos, Gintautas Kindurys iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Vladislavas Kondratovičius iš Lietuvos socialdemokratų partijos.
Lietuvos regionų partijai rinkimuose atstovauja Nikolajus Lebedevičius, Laisvės partijai – Maksimas Paukštė, Liberalų sąjūdžiui – Mėta Paulauskė.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į rinkimus yra iškėlusi Antano Šakalio kandidatūrą, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – Andrejaus Šildiajevo, Tautos ir teisingumo sąjunga – Dalios Štraupaitės, Viktoras Voroninas rinkimuose atstovauja Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai.
Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje rengiami gegužę mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui.
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