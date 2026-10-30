„Coface“ įspėja: respublikonų pralaimėjimas JAV rinkimuose Trumpo nesustabdys

„Coface“ pažymi, kad prezidentas Donaldas Trumpas vis tiek toliau valdys prezidento dekretais, daugiausia prekybos ir užsienio politikos srityse, o tai kelia apčiuopiamą eskalacijos riziką.
Lapkričio 3 dienos rinkimuose spręsis visų 435 Atstovų Rūmų narių ir 35 iš 100 Senato narių mandatų likimas, taip pat vyks daugelis valstijų lygmens bei vietos rinkimų, įskaitant gubernatorių rinkimus 36 valstijose.
„Coface“ prognozuoja, kad demokratai iškovos Atstovų Rūmų kontrolę. Trapi demokratų dauguma Senate atrodo vis labiau tikėtina, tačiau baigtis neaiški ir priklauso nuo atkaklios kovos Meine, Teksase, Aliaskoje, Ajovoje, Kanzase ir Mičigane.
Kadencijos vidurio rinkimai prezidento partijai įprastai klostosi prastai, o D. Trumpo populiarumo reitingas yra žemiausiame jo antrosios kadencijos taške – prastesnis nei prieš 2018-ųjų kadencijos vidurio rinkimus.
„Coface“ teigimu, tai daugiausia atspindi rinkėjų nerimą dėl pragyvenimo išlaidų, kurį dar labiau sustiprino prekybos karas ir po karo su Iranu išaugusios energetikos kainos.
Užblokuota vidaus darbotvarkė
Demokratų kontroliuojami Atstovų Rūmai 2027–2028 metais stipriai apribotų D. Trumpo vidaus darbotvarkę. Savo ruožtu jo veto sustabdytų partinius demokratų įstatymų projektus, nes jam atmesti reikėtų mažai tikėtinos dviejų trečdalių daugumos abiejuose rūmuose.
Pavyzdžiui, išskirtinis antrosios D. Trumpo kadencijos teisės aktas – 3,4 trln. dolerių (apie 3 trln. eurų) vertės „Vieno didelio gražaus įstatymo projektas“ – buvo priimtas vien tik respublikonų balsais.
Juo dauguma 2017 metų mokesčių lengvatų paverstos nuolatinėmis, apie 820 mlrd. dolerių (apie 732 mlrd. eurų) apkarpytas „Medicaid“ bei kitų sveikatos apsaugos programų finansavimas ir beveik 200 mlrd. dolerių (apie 178 mlrd. eurų) sumažinta parama maistu.
Be to, juo finansuota sienų apsauga ir panaikintos švariosios energijos paskatos, įskaitant mokesčių lengvatas elektromobiliams.
Demokratai blokuos bet kokias panašaus masto iniciatyvas ir gali mėginti atšaukti kai kurias įstatymo nuostatas, ypač jei perims Senato kontrolę.
D. Trumpas greičiausiai vetuos bet kokį dirbtinio intelekto reglamentavimą. Per pastaruosius 40 metų didėjant poliarizacijai, Kongresas priima mažiau įstatymų, o griežtesnis duomenų centrų leidimų išdavimas greičiausiai ir toliau plis.
Tyrimai ir ginčijami rezultatai
Atstovų Rūmų kontrolė leistų demokratams tirti prezidentą, pareigūnus, įmones bei asmenis ir reikalauti dokumentų bei liudijimų.
Taip pat būtų galima inicijuoti D. Trumpo apkaltą, kaip buvo padaryta 2019 ir 2021 metais, nors nušalinti jį nuo pareigų yra itin mažai tikėtina.
Įmonėms, susijusioms su tiriamais asmenimis, gali kilti reputacijos rizika.
Tikimasi, kad rinkimų skaidrumas apskritai išliks užtikrintas, tačiau rezultatai greičiausiai bus ginčijami dėl kaltinimų klastojimu ir Baltųjų rūmų pastangų išplėsti federalinį vaidmenį rengiant rinkimus.
Valstijų ir vietos rinkimų kontrolė bei teismai veikia kaip saugikliai: Aukščiausiasis Teismas užblokavo administracijos naująsias balsavimo paštu taisykles kadencijos vidurio rinkimuose.
Labiau trikdančio federalinio įsikišimo atkakliose kovose atmesti negalima, teigia „Coface“.
Prekyba ir eskalacija su Iranu
Muitai ir karas su Iranu yra vienos nepopuliariausių D. Trumpo politikos krypčių, o artėjantys kadencijos vidurio rinkimai galėjo jį sulaikyti nuo abiejų. Kongresas prezidentui yra suteikęs plačius įgaliojimus dėl muitų ir mažai tikėtina, kad juos susigrąžins.
Pagrindinis nebaigtas klausimas yra pagal 301-ąjį straipsnį atliekamas tyrimas dėl įtariamo gamybos pajėgumų pertekliaus 16 pagrindinių prekybos partnerių.
„Bloomberg“ pranešė, kad dėl to Kinijai gali būti įvestas 7,5 proc. papildomas tarifas, kuris buvo atidėtas po rugsėjį įvykusio D. Trumpo ir Xi Jinpingo (Si Dzinpingo) viršūnių susitikimo.
Vyksta dar 13 tyrimų, kurių daugelis susiję su derybomis su Kinija, o JAV ir Kinijos muitų paliaubos baigia galioti 2027 metų sausio 10 dieną. Pagrindiniu taikiniu gali tapti ir Europos Sąjunga (ES).
D. Trumpas pagrasino tyrimu, reaguodamas į Bendrijos skirtą 890 mln. eurų baudą „Google“.
Baltieji rūmai taip pat gali prisiimti daugiau rizikos imdamiesi karinių veiksmų Irane. Kongresas šioje srityje turi šiek tiek daugiau svertų per gynybos biudžetą ir rezoliucijas, ribojančias karinius veiksmus, tačiau iki šiol tai prezidento nesustabdė.
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