„Politico“: Lietuva sulaukė Trumpo spaudimo dėl baltarusiškų trąšų

Keturių Europos pareigūnų teigimu, JAV specialusis pasiuntinys Baltarusijai Johnas Coale'as pastarosiomis savaitėmis teiravosi Lietuvos diplomatų apie galimybes sušvelninti prekių iš Baltarusijos blokadą.
Šie ribojimai yra ES sankcijų, taikomų autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos vyriausybei, dalis. ES uostams draudžiama gabenti baltarusiškas prekes, tačiau jos turi būti pratęsiamos kasmet.
Kaip rašė BNS, D. Trumpas praėjusį mėnesį pareiškė, kad „dirba prie didžiulio susitarimo“ su Minsku pirkti kalio trąšas „už daug mažesnę kainą“, nei ūkininkai šiuo metu už jas moka Kanados įmonėms. Tačiau tam būtina turėti galimybę gabenti šį žemės ūkio produktą per pagrindinį Lietuvos uostą Klaipėdoje prie Baltijos jūros arba per kitus regiono uostus.
„Pastarosiomis savaitėmis Donaldo Trumpo komanda suintensyvino ryšius su lietuviais“, – teigė apie derybas informuotas su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs šaltinis.
Valstybės departamentas į prašymą pateikti komentarą neatsakė.
Trumpas švelnina sankcijas Rusijai ir jos sąjungininkėms
Rugpjūtį žlugusios JAV ir Kanados prekybos derybos bei nauji abipusiai muitų didinimai tik dar labiau paskatino D. Trumpo administracijos norą įsigyti kalio trąšų iš Baltarusijos, kontroliuojančios apie 20 proc. pasaulio rinkos.
Tai sutampa su platesnėmis D. Trumpo pastangomis sušvelninti sankcijas Rusijai ir jos sąjungininkėms, siekiant paskatinti Maskvą nutraukti karą su Ukraina. Tačiau šios pastangos sulaukia aršaus pasipriešinimo Europoje, kur pareigūnai itin skeptiškai vertina bet kokias nuolaidas Kremliaus šeimininkui Vladimirui Putinui, manydami, kad tai tik dar labiau padrąsins jį ir jo bendražygius, pavyzdžiui, A. Lukašenką.
„Jie spaudžia mandagiai, bet mes labai aiškiai sakome „jokiu būdu, po velnių“, – sakė vienas Rytų Europos pareigūnas. – Jei amerikiečiai nesugeba pasimokyti iš istorijos, mes turime laikytis savo pozicijos.“
Du Rytų Europos pareigūnai nurodė, kad J. Coale'as daro spaudimą visuose Lietuvos valdžios lygmenyse jau ilgiau nei metus, nuo pat pirmojo savo vizito Minske. Kitas Rytų Europos pareigūnas teigė, jog JAV jau seniai aiškinasi, ar Baltarusijos kalio trąšos galėtų pasiekti pasaulio rinkas per Klaipėdą ir kitus Baltijos jūros uostus, pavyzdžiui, Latvijos sostinę Rygą, o tai būtų paprastesnis transportavimo maršrutas nei per Rusiją.
Vienas Europos pareigūnas patvirtino, kad J. Coale'as šiuo klausimu kreipėsi ir į kolegas Latvijoje.
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