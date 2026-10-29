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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuva parašė Ukrainai „lūkesčių laišką“:

2026-10-29 14:18 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-29 14:18
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Siekdamas paskatinti dvišalę dronų gamybą, Vilnius išsiuntė Kyjivui „lūkesčių laišką“, kuriame įvardijami potencialūs partneriai Lietuvoje, pramonės potencialas ir apimtys.

Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis (Ukrainos prezidentūros skelbiama nuotrauka)
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Siekdamas paskatinti dvišalę dronų gamybą, Vilnius išsiuntė Kyjivui „lūkesčių laišką“, kuriame įvardijami potencialūs partneriai Lietuvoje, pramonės potencialas ir apimtys.

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„Mūsų ambicijos iki šiol bent jau deklaruotos buvo, sakyčiau, neleidžiančios Ukrainos partneriams žiūrėti į mus kaip rimtus partnerius. Tiesiog apimtis buvo tokia, kad dėl jos neapsimoka tokios gamybos pradėti“, – po Valstybės gynimo tarybos posėdžio sakė šalies vadovas.

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„Mes žinome, kad Lietuva skiria kiekvienais metais ne mažiau kaip 0,25 proc. BVP kaip paramą Ukrainai, tai, grubiai tariant, yra apie 230–240 milijonų eurų, mūsų ambicija – kad bent 150 milijonų eurų iš šitos sumos būtų skiriama kaip mūsų karinė parama Ukrainai būtent per dronų gamybą ir jų tiekimą Ukrainai. Ką mes iš to laimime? Mes neperkame dronų trečiosiose šalyse arba apskritai gynybos rinkoje, o gaminame juos patys, ir, be jokios abejonės, ateityje vis didesnė proporciją šitų pagaminamų dronų galėsime skirti mūsų kariuomenės reikmėms“, – pridūrė jis.

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Pasak šalies vadovo, bendra kontraktų apimtis pirmaisiais metais galėtų siekti „bent 200 milijonų eurų“, per kelerius metus šią sumą padidinant iki 800 mln. eurų.

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„Manau, kad tokiam partneriui kaip Ukraina tai yra kur kas patraukliau, negu kalbėti apie kelių dronų gamybą“, – sakė G. Nausėda.

BNS rašė, jog G. Nausėda susitarimą dėl bendros dronų gamybos su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pasirašė dar pavasarį.

Savo ruožtu prezidentas nurodė, kad per šį laikotarpį reikšmingos pažangos pasiekti nepavyko, o viena priežasčių buvo tai, jog Lietuva negaudavo Ukrainos technologijų eksporto licencijų.

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„Siekiant pasinaudoti masinės gamybos privalumais, šis mūsų lūkesčių laiškas būtent jiems tai ir atliepia“, – pabrėžė šalies vadovas.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Kaip rašė BNS, spalio viduryje Lietuvos gynybos technologijų bendrovė „Pekkla“ ir Ukrainos bendrovė „December One RND“ susitarė Lietuvoje steigti bendrą elektroninės kovos priemonių ir dronų komponentų gamyklą.

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Vilniuje šių metų pradžioje registruota „Pekkla“ projektuoja ir gamina bepiločius orlaivius bei bepilotes antžemines transporto priemones, ji suteikia prieigą prie savo infrastruktūros ir verslo kontaktų Lietuvoje.

„December One RND“ prisideda mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) įžvalgomis, techninėmis žiniomis, gamybos pajėgumais ir produktų koncepcijomis, kurias planuojama išbandyti Lietuvos rinkoje.

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas anksčiau taip pat yra sakęs, kad Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai.

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