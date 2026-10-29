Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Siaubingos žinios iš Ukrainos: po Rusijos smūgių skaičiuojami žuvusieji ir sužeistieji

2026-10-29 14:09 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-29 14:09
Pridėkite kaip šaltinį Google

Spalio 29 d. dieną Rusijos kariuomenė surengė virtinę smūgių į civilinius objektus Dnipre, Černihive, Kremenčuke ir Zaporižioje. Per atakas žuvo ir buvo sužeista dešimtys žmonių, tarp jų – vaikų, rašo „RBC-Ukraine“.

Siaubingos žinios iš Ukrainos: po Rusijos smūgių skaičiuojami žuvusieji ir sužeistieji (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Spalio 29 d. dieną Rusijos kariuomenė surengė virtinę smūgių į civilinius objektus Dnipre, Černihive, Kremenčuke ir Zaporižioje. Per atakas žuvo ir buvo sužeista dešimtys žmonių, tarp jų – vaikų, rašo „RBC-Ukraine“.

REKLAMA
1

Spalio 29 d. apie 11 val. ryto priešas reaktyviniu dronu smogė Dnipro geležinkelio stočiai, kur stovėjo įprastas elektrinis traukinys ir keleivinis traukinys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Smūgis teko peronui, kuriame stovėjo keleivinis traukinys Nr. 866 Dnipras–Zaporižia, pranešė bendrovė „Ukrzaliznycia“.

REKLAMA
REKLAMA

Bendrovės atstovai teigė, kad prieš smūgį buvo paskelbtas padidinto pavojaus lygis. Nepaisant to, perone liko daug žmonių.

REKLAMA

Oro pajėgų vadovybės „Rytai“ duomenimis, priešas į Dnipropetrovsko sritį iš viso nukreipė keturis reaktyvinius dronus: tris pavyko sunaikinti, o vienas pataikė į peroną.

Naujausiais duomenimis, Dnipre žuvo mažiausiai 13 žmonių, dar 13 buvo sužeisti.

Kaip praneša „Suspilne“, cituodama Mečnikovo ligoninės generalinį direktorių, šešių žmonių būklė itin sunki. Sužeistųjų kūnuose – dešimtys skeveldrų padarytų žaizdų. Keturiems žmonėms jau atliekamos operacijos, o dar dviejų būklę mėginama stabilizuoti, kad juos būtų galima operuoti.

REKLAMA
REKLAMA

Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Hanža patikslino, kad tarp sunkiai sužeistųjų yra 11 metų berniukas, 40 ir 53 metų vyrai bei 26 metų moteris.

Į dar vieną Rusijos teroro aktą sureagavo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, paskelbęs įvykio vietos vaizdus.

Jis pabrėžė, kad šis smūgis yra dar vienas įrodymas, jog sankcijų spaudimas agresorei Rusijai neturi silpnėti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kiek tokių teroristinių smūgių Rusija jau surengė prieš mūsų žmones po to, kai kai kuriems Rusijos oligarchams ir energetikos sektoriui buvo panaikintos sankcijos, užuot ėmusis deeskalacijos?

Būtent todėl Ukraina nuolat pabrėžia, kad į Rusijos eskalaciją Amerika ir Europa turi reaguoti teisingais ir ryžtingais veiksmais: sankcijos Maskvai ir jos karo mašinai neturi silpnėti tol, kol tęsiasi šis Rusijos karas.

REKLAMA

Atėjo laikas naujiems, griežtesniems ES, Amerikos ir Didžiojo septyneto (G7) sankcijų veiksmams“, – pabrėžė prezidentas.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Ataka prieš Černihivo centrą

Į Černihivą priešas paleido raketą-droną „Banderol“, kuri pataikė tiesiai į miesto centrą.

Įvykio vietoje užsiliepsnojo automobiliai ir parduotuvės, buvo apgadinti netoliese esančių pastatų butai.

REKLAMA

„Dienos metu priešas smogė Černihivui „Banderol“. Tiesiai į miesto centrą. Būtent tuo metu, kai gatvėse buvo daug žmonių“, – parašė Černihivo srities karinės administracijos vadovas Viačeslavas Čausas.

Per ataką žuvo du vaikai – mergaitės, kurioms buvo vos po 15 metų. Dar mažiausiai 22 žmonės nukentėjo, tarp jų – trys vaikai.

Dėl smūgio buvo pakeistas viešojo transporto eismas Peremohos prospekte. Šiuo metu transportas nukreipiamas aplink apgadintą kelio ruožą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Smūgis daugiabučiui Kremenčuke

Tą pačią dieną priešas smogė gyvenamajam rajonui Kremenčuke, Poltavos srityje.

Priešo dronas pataikė į daugiabutį gyvenamąjį namą. Buvo apgadinti butai, o daugiabučių kieme užsiliepsnojo automobiliai.

Naujausiais duomenimis, nukentėjo mažiausiai 11 žmonių, tarp jų – trys vaikai. Pirminiais duomenimis, du žmonės žuvo.

Smūgis maršrutiniam taksi Zaporižioje

Zaporižios centre priešas FPV dronu smogė į maršrutinį taksi.

Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Mychailas Semikinas pranešė, kad buvo sužeistas vienas žmogus. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusija smogė Dnipro geležinkelio stočiai: Zelenskis paviešino tragiškus vaizdus (nuotr. Telegram)
Rusija smogė Dnipro geležinkelio stočiai: Zelenskis paviešino tragiškus vaizdus (3)
Po Ukrainos kariuomenę sukrėtusių „Starlink“ ryšio apribojimų – svarbi žinia (nuotr. Telegram)
„Starlink“ ryšio apribojimai Ukrainoje gali likti neištirti? Pentagonas imtis tyrimo nepanoro (2)
Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis (nuotr. Telegram)
Paliaubos Oleškuose gali būti tik atokvėpis prieš naują puolimą: Ukraina įspėja dėl Rusijos veiksmų (1)
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas, Vladimiras Putinas (tv3.lt fotomontažas)
Planuotas Ukrainos, JAV ir Rusijos susitikimas gali ir neįvykti: paaiškėjo priežastis (24)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų