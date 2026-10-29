Siaubingos žinios iš Ukrainos: po Rusijos smūgių skaičiuojami žuvusieji ir sužeistieji

Spalio 29 d. apie 11 val. ryto priešas reaktyviniu dronu smogė Dnipro geležinkelio stočiai, kur stovėjo įprastas elektrinis traukinys ir keleivinis traukinys.
Smūgis teko peronui, kuriame stovėjo keleivinis traukinys Nr. 866 Dnipras–Zaporižia, pranešė bendrovė „Ukrzaliznycia“.
Bendrovės atstovai teigė, kad prieš smūgį buvo paskelbtas padidinto pavojaus lygis. Nepaisant to, perone liko daug žmonių.
Oro pajėgų vadovybės „Rytai“ duomenimis, priešas į Dnipropetrovsko sritį iš viso nukreipė keturis reaktyvinius dronus: tris pavyko sunaikinti, o vienas pataikė į peroną.
Naujausiais duomenimis, Dnipre žuvo mažiausiai 13 žmonių, dar 13 buvo sužeisti.
Kaip praneša „Suspilne“, cituodama Mečnikovo ligoninės generalinį direktorių, šešių žmonių būklė itin sunki. Sužeistųjų kūnuose – dešimtys skeveldrų padarytų žaizdų. Keturiems žmonėms jau atliekamos operacijos, o dar dviejų būklę mėginama stabilizuoti, kad juos būtų galima operuoti.
Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Hanža patikslino, kad tarp sunkiai sužeistųjų yra 11 metų berniukas, 40 ir 53 metų vyrai bei 26 metų moteris.
Į dar vieną Rusijos teroro aktą sureagavo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, paskelbęs įvykio vietos vaizdus.
Jis pabrėžė, kad šis smūgis yra dar vienas įrodymas, jog sankcijų spaudimas agresorei Rusijai neturi silpnėti.
„Kiek tokių teroristinių smūgių Rusija jau surengė prieš mūsų žmones po to, kai kai kuriems Rusijos oligarchams ir energetikos sektoriui buvo panaikintos sankcijos, užuot ėmusis deeskalacijos?
Būtent todėl Ukraina nuolat pabrėžia, kad į Rusijos eskalaciją Amerika ir Europa turi reaguoti teisingais ir ryžtingais veiksmais: sankcijos Maskvai ir jos karo mašinai neturi silpnėti tol, kol tęsiasi šis Rusijos karas.
Atėjo laikas naujiems, griežtesniems ES, Amerikos ir Didžiojo septyneto (G7) sankcijų veiksmams“, – pabrėžė prezidentas.
Ataka prieš Černihivo centrą
Į Černihivą priešas paleido raketą-droną „Banderol“, kuri pataikė tiesiai į miesto centrą.
Įvykio vietoje užsiliepsnojo automobiliai ir parduotuvės, buvo apgadinti netoliese esančių pastatų butai.
„Dienos metu priešas smogė Černihivui „Banderol“. Tiesiai į miesto centrą. Būtent tuo metu, kai gatvėse buvo daug žmonių“, – parašė Černihivo srities karinės administracijos vadovas Viačeslavas Čausas.
Per ataką žuvo du vaikai – mergaitės, kurioms buvo vos po 15 metų. Dar mažiausiai 22 žmonės nukentėjo, tarp jų – trys vaikai.
Dėl smūgio buvo pakeistas viešojo transporto eismas Peremohos prospekte. Šiuo metu transportas nukreipiamas aplink apgadintą kelio ruožą.
Smūgis daugiabučiui Kremenčuke
Tą pačią dieną priešas smogė gyvenamajam rajonui Kremenčuke, Poltavos srityje.
Priešo dronas pataikė į daugiabutį gyvenamąjį namą. Buvo apgadinti butai, o daugiabučių kieme užsiliepsnojo automobiliai.
Naujausiais duomenimis, nukentėjo mažiausiai 11 žmonių, tarp jų – trys vaikai. Pirminiais duomenimis, du žmonės žuvo.
Smūgis maršrutiniam taksi Zaporižioje
Zaporižios centre priešas FPV dronu smogė į maršrutinį taksi.
Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Mychailas Semikinas pranešė, kad buvo sužeistas vienas žmogus.
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