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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Tragedija Ukrainoje: Rusija atakavo geležinkelio stotį, žuvo 13 žmonių

2026-10-29 12:03 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-29 12:03
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Spalio 29 d. Rusijos okupantai atakavo geležinkelio stotį Dnipro mieste. Naujausiais duomenimis, žuvo 13 žmonių.

Tragedija Ukrainoje: Rusija atakavo traukinį, žuvo 13 žmonių (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Spalio 29 d. Rusijos okupantai atakavo geležinkelio stotį Dnipro mieste. Naujausiais duomenimis, žuvo 13 žmonių.

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Apie tai pranešė miesto meras Borysas Filatovas savo „Facebook“ paskyroje ir vietos karinės administracijos vadovas Oleksandras Hanža „Telegram“ kanale.

„Dnipre įvyko tragedija. Dronas smogė civiliniam elektriniam traukiniui. Daug žmonių žuvo. Daugybė sužeistųjų“, – parašė B. Filatovas.

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Pasak O. Hanžos, šiuo metu žinoma apie 13 žuvusiųjų. Taip pat pranešama apie penkis nukentėjusius civilius.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Žuvo 13 žmonių

„Per Rusijos ataką prieš Dniprą žuvo 13 žmonių. Mažiausiai penki buvo sužeisti. Medikai visiems suteikia būtinąją pagalbą“, – pareiškė O. Hanža.

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Ukrainos geležinkelių bendrovė „Ukrzaliznycia“ pranešė, kad rusai reaktyviniu bepiločiu orlaiviu smogė Dnipro geležinkelio stočiai.

„Smūgis teko vienam iš peronų, kuriame tuo metu stovėjo traukinys Nr. 866 Dnipras–Zaporižia. Nepaisant paskelbto padidinto pavojaus lygio, perone buvo žmonių. Yra žuvusiųjų ir sužeistųjų“, – teigiama bendrovės pranešime.

Šiuo metu Rusijos atakos vietoje dirba gelbėtojai, medikai ir teisėsaugos pareigūnai.

 

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