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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Muskas staiga atsuko nugarą Ukrainai: „The Atlantic“ atskleidė jo tikslus

2026-10-29 11:51 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-29 11:51
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Spalio viduryje „Starlink“ ryšys Ukrainos kovos veiksmų zonoje buvo apribotas, todėl sustojo bepiločių orlaivių skrydžiai ir nutrūko karinės operacijos. Tačiau, kaip rašo „The Atlantic“, ekspertų prognozės įspėja apie dar sunkesnes pasekmes. Blogiausias scenarijus – visiškas ryšio išjungimas – galiausiai galėtų lemti Rusijos pergalę kare.

Elonas Muskas Nenaudoti senas
GALERIJA (27)

Spalio viduryje „Starlink“ ryšys Ukrainos kovos veiksmų zonoje buvo apribotas, todėl sustojo bepiločių orlaivių skrydžiai ir nutrūko karinės operacijos. Tačiau, kaip rašo „The Atlantic“, ekspertų prognozės įspėja apie dar sunkesnes pasekmes. Blogiausias scenarijus – visiškas ryšio išjungimas – galiausiai galėtų lemti Rusijos pergalę kare.

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„Starlink“ analogo nėra. Europos pastangos sukurti panašių galimybių sistemą kol kas toli gražu nepasiekė tokio masto. Be to, dauguma šių projektų priklauso nuo Elono Musko kosmoso bendrovės „SpaceX“, kuri turėtų iškelti jų palydovus į orbitą.

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Leidinys aiškina, kodėl E. Musko požiūris į Ukrainą pasikeitė – nuo dosnios paramos iki atviro priešiškumo, kokių tikslų jis siekia ir kas galėtų sulaikyti jį nuo galutinės Ukrainos išdavystės.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Finansiniai interesai

E. Musko bendrovė uždirbo šimtus milijonų dolerių iš „Starlink“ terminalų, veikiančių Ukrainos kovos veiksmų zonoje. Jų skaičius viršija 250 tūkst. Anksčiau skelbta, kad „SpaceX“, valdanti „Starlink“ sistemą, iš Ukrainos vyriausybės už kiekvieną terminalą imdavo po 2,5 tūkst. dolerių (apie 2,1 tūkst. eurų) per mėnesį, o neapmokėjus sąskaitų išjungdavo prieigą prie paslaugos.

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„Kaip pasakojo JAV pareigūnai, šio mėnesio pradžioje JAV karinių institucijų atstovams pasiteiravus „SpaceX“, kodėl Ukrainoje sutriko sistemos veikimas, bendrovė pasiūlė sudaryti išplėstinę sutartį, kad ryšys būtų atkurtas“, – rašoma leidinyje.

„Starlink“ ir „Starshield“

Karo pradžioje E. Muskas perdavė Ukrainai tūkstančius „Starlink“ antenų. Jos buvo įrengtos ligoninėse, elektrinėse, vyriausybinėse įstaigose ir naudojamos įvairiems humanitariniams poreikiams.

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Netrukus Ukrainos kariuomenė pradėjo naudoti šią paslaugą bepiločiams orlaiviams valdyti ir ryšiui kovos veiksmų zonoje palaikyti.

2022 m. pabaigoje E. Muskas paskelbė apie paslaugos „Starshield“ paleidimą. Ji skirta kariniams klientams, o jos kaina gerokai didesnė nei įprasto „Starlink“. Ukrainos atveju didelę išlaidų dalį prisiėmė JAV vyriausybė, todėl E. Musko bendrovė gavo nemažą pelną. Mainais Pentagonas įgijo didesnę Ukrainos prieigos prie palydovų kontrolę.

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Kaip teigė tuometinis JAV gynybos sekretoriaus pavaduotojas Colin Kahl, tai turėjo padėti „užkirsti kelią situacijai, kai E. Muskas tiesiog imtų ir išjungtų sistemą“.

Vis dėlto didžioji dalis Ukrainos kariuomenės taip ir nepradėjo naudotis „Starshield“ – kariai toliau naudojo įprastus „Starlink“ terminalus. Tokių įrenginių priežiūra kainuoja vos apie 30 dolerių (apie 26 eurus) per mėnesį, o „Starshield“ naudojimas gali atsieiti iki 25 tūkst. dolerių (apie 21,5 tūkst. eurų).

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„Starlink“ naudotojo sutartyje aiškiai nurodyta, kad sistemą draudžiama naudoti kariniais tikslais. Nepaisant to, E. Musko bendrovė Ukrainoje šios taisyklės netaikė.

„Jie naudoja „Starlink“ viskam: bepiločiams orlaiviams, kariuomenės valdymui, taktiniam ryšiui mūšio lauke“, – pasakojo aukšto rango JAV kariuomenės pareigūnas.

JAV vyriausybė neatskleidžia, kiek „Starshield“ terminalų buvo perduota Ukrainai. Tačiau pareigūnai ir ekspertai teigia, kad jiems tenka mažiau nei vienas procentas visų kovos veiksmų zonoje naudojamų terminalų. Likusieji – įprasti „Starlink“ terminalai.

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Toks tylus susitarimas pastatė Ukrainą į pavojingą padėtį. Norėdamos naudoti bepiločių orlaivių parką ir palaikyti ryšį kovos veiksmų zonoje, Ukrainos ginkluotosios pajėgos (UGP) turėjo pažeisti „Starlink“ paslaugos naudojimo taisykles.

Kariuomenė galėjo gauti tiek „Starlink“ terminalų, kiek reikėjo, – iš užsienio rėmėjų ir komercinėje rinkoje. Juos buvo galima montuoti į bepiločius orlaivius ir nukreipti į Rusijos pozicijas nesukant galvos dėl išlaidų. O „Starshield“ kainuoja gerokai daugiau ir tiekiama tik nedidelėmis partijomis oficialiais vyriausybiniais kanalais.

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Muskas nori gauti daugiau naudos

Šį pavasarį JAV kariuomenė naudojo „Starshield“ sistemą savo bepiločiams orlaiviams valdyti per smūgius, susijusius su Iranu. Tai sužinojusi „SpaceX“ padidino „Starshield“ paslaugų kainą šiame regione – nuo maždaug 5 tūkst. iki 25 tūkst. dolerių (nuo maždaug 4,3 tūkst. iki 21,5 tūkst. eurų) už vieną terminalą per mėnesį.

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Gali būti, kad Ukrainos atveju E. Muskas mėgina pakartoti panašų scenarijų – priversti klientus rinktis brangesnį produktą. Uždraudęs naudoti „Starlink“ kariniais tikslais, jis gali priversti Ukrainos kariuomenę ir jos užsienio sąjungininkus pereiti prie gerokai brangesnės „Starshield“ sistemos.

E. Musko paaiškinimas dėl pastaruoju metu sutrikusio sistemos veikimo leidžia manyti, kad toks požiūris jam visiškai priimtinas, net jei dėl to karas užsitęstų.

Kol kas Ukrainos kariuomenei išliko galimybė naudotis šia sistema, o paslauga toliau veikia. Tačiau UGP supranta, kad E. Muskas bet kurią akimirką gali vėl „nutupdyti“ jų pajėgas, o kitas ryšio sutrikimas gali trukti gerokai ilgiau.

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