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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Starlink“ ryšio apribojimai Ukrainoje gali likti neištirti? Pentagonas imtis tyrimo nepanoro

2026-10-29 08:06 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-29 08:06
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JAV Pentagonas atsisakė tirti sistemų „Starlink“ ir „Starshield“ veikimo apribojimus Ukrainoje, nors tokio tyrimo prašė abiejų partijų atstovai Senate. Kaip rašo „The Washington Post“, devyni senatoriai – keturi respublikonai ir penki demokratai – kreipėsi į Pentagoną, prašydami išsiaiškinti, kieno nurodymu buvo apribotas „Starlink“ ir „Starshield“ veikimas Ukrainos kariuomenei.

Po Ukrainos kariuomenę sukrėtusių „Starlink“ ryšio apribojimų – svarbi žinia (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

JAV Pentagonas atsisakė tirti sistemų „Starlink“ ir „Starshield“ veikimo apribojimus Ukrainoje, nors tokio tyrimo prašė abiejų partijų atstovai Senate. Kaip rašo „The Washington Post“, devyni senatoriai – keturi respublikonai ir penki demokratai – kreipėsi į Pentagoną, prašydami išsiaiškinti, kieno nurodymu buvo apribotas „Starlink“ ir „Starshield“ veikimas Ukrainos kariuomenei.

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Savo kreipimesi įstatymų leidėjai taip pat paprašė nustatyti, ar šie apribojimai turėjo įtakos keitimuisi žvalgybos informacija ir ukrainiečių įspėjimams apie oro grėsmes.

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Tačiau spalio 27 d. atsakyme Pentagono generalinis inspektorius nurodė, kad šie klausimai priklauso JAV karinių oro pajėgų kompetencijai.

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Po to demokratų senatorė Jeanne Shaheen sukritikavo sprendimą atsisakyti nepriklausomo tyrimo: „Nerimą kelia tai, kad generalinis inspektorius nusprendė netirti palydovinio ryšio sutrikimų, nors Ukraina juo pasikliauja siekdama apsaugoti civilius gyventojus.“

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Pasak J. Shaheen, JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija ir bendrovė „SpaceX“ pateikė prieštaringus paaiškinimus apie tai, kas įvyko. Todėl, senatorės nuomone, būtina atlikti nepriklausomą tyrimą, kuris leistų nustatyti atsakingus asmenis ir užkirsti kelią panašioms situacijoms ateityje.

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„Starlink“ veikimo problemos Ukrainoje

Spalio viduryje Ukrainoje kilo palydovinio ryšio sistemos „Starlink“ ir karinės sistemos „Starshield“ veikimo problemų. Remiantis Ukrainos pareigūnų pranešimais, spalio 14 d. „SpaceX“ apribojo judančių terminalų veikimo greitį. Tai turėjo įtakos ryšiui ir tam tikrų užduočių vykdymui.

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis pareiškė, kad apribojimai palaipsniui panaikinami.

Spalio 24 d. Ukrainos gynybos ministerija pranešė, kad „Starlink“ ir „Starshield“ veikimo greitis buvo atkurtas.

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