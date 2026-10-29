„Starlink“ ryšio apribojimai Ukrainoje gali likti neištirti? Pentagonas imtis tyrimo nepanoro

Savo kreipimesi įstatymų leidėjai taip pat paprašė nustatyti, ar šie apribojimai turėjo įtakos keitimuisi žvalgybos informacija ir ukrainiečių įspėjimams apie oro grėsmes.
Tačiau spalio 27 d. atsakyme Pentagono generalinis inspektorius nurodė, kad šie klausimai priklauso JAV karinių oro pajėgų kompetencijai.
Po to demokratų senatorė Jeanne Shaheen sukritikavo sprendimą atsisakyti nepriklausomo tyrimo: „Nerimą kelia tai, kad generalinis inspektorius nusprendė netirti palydovinio ryšio sutrikimų, nors Ukraina juo pasikliauja siekdama apsaugoti civilius gyventojus.“
Pasak J. Shaheen, JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija ir bendrovė „SpaceX“ pateikė prieštaringus paaiškinimus apie tai, kas įvyko. Todėl, senatorės nuomone, būtina atlikti nepriklausomą tyrimą, kuris leistų nustatyti atsakingus asmenis ir užkirsti kelią panašioms situacijoms ateityje.
„Starlink“ veikimo problemos Ukrainoje
Spalio viduryje Ukrainoje kilo palydovinio ryšio sistemos „Starlink“ ir karinės sistemos „Starshield“ veikimo problemų. Remiantis Ukrainos pareigūnų pranešimais, spalio 14 d. „SpaceX“ apribojo judančių terminalų veikimo greitį. Tai turėjo įtakos ryšiui ir tam tikrų užduočių vykdymui.
Ukrainos prezidentas V. Zelenskis pareiškė, kad apribojimai palaipsniui panaikinami.
Spalio 24 d. Ukrainos gynybos ministerija pranešė, kad „Starlink“ ir „Starshield“ veikimo greitis buvo atkurtas.
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