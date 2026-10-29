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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Paliaubos Oleškuose gali būti tik atokvėpis prieš naują puolimą: Ukraina įspėja dėl Rusijos veiksmų

2026-10-29 07:50 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-29 07:50
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Paliaubas, įvestas vykdant humanitarinę misiją Oleškuose, Chersono srityje, rusai naudoja savo daliniams pergrupuoti, kad galėtų kuo giliau smogti į dešinįjį Dnipro krantą. Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos gynybos pajėgų vyresnysis leitenantas, šaukiniu Aleksas.

Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Paliaubas, įvestas vykdant humanitarinę misiją Oleškuose, Chersono srityje, rusai naudoja savo daliniams pergrupuoti, kad galėtų kuo giliau smogti į dešinįjį Dnipro krantą. Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos gynybos pajėgų vyresnysis leitenantas, šaukiniu Aleksas.

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Pasak jo, priešas prie Dnipro artina bepiločių orlaivių operatorių grupes ir visą reikiamą infrastruktūrą, kad vėliau galėtų smogti taktinėmis priemonėmis kuo giliau į Ukrainos kontroliuojamą dešinįjį Dnipro krantą.

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Kariškio nuomone, pasibaigus paliauboms, Ukrainos kariuomenės padėtis taps sudėtingesnė. Jis neatmeta net Rusijos desantinių grupių aktyvumo kertant Dniprą.

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„Pasibaigus paliauboms, padėtis neabejotinai paaštrės, mūsų kariuomenės padėtis gali komplikuotis, neatmetama priešo desantinių grupių aktyvumo galimybė kertant Dniprą“, – įspėjo jis.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Tylos režimas Oleškuose

Kaip pranešė UNIAN, spalio 23 d. Ukraina ir Rusija susitarė dėl laikinų paliaubų Oleškuose, kad būtų galima evakuoti civilius gyventojus. Susitarimas dėl laikino ugnies nutraukimo buvo pasiektas padedant JAV pirmajai poniai Melaniai Trump.

Baltieji rūmai skelbė, kad ji ir jos atstovas tiesiogiai bendradarbiavo su Rusijos ir Ukrainos vadovybe, siekdami nustatyti vietinio ugnies nutraukimo sąlygas. Pavyko susitarti dėl techninių procedūrų, terminų, procesų ir sąlygų.

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Spalio 27 d. nuo 3 val. Oleškuose įsigaliojo „tylos režimas“. Ukrainos Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių įgaliotinio Dmytro Lubineco teigimu, abi pusės laikosi susitarimų.

Rusijos gynybos ministerija taip pat pareiškė, kad rengiantis humanitarinei operacijai Oleškų apylinkėse Rusijos kariuomenė nutraukė ugnį Chersono kryptimi.

Vėliau D. Lubinecas papasakojo, kaip dėl humanitarinės misijos Oleškuose įvestas tylos režimas paveikė Chersoną. Pasak jo, nuolat apšaudomas miestas „tiesiogine prasme atgijo“.

„Gatvėse padaugėjo žmonių, suaktyvėjo miesto gyvenimas. Žmonės ramiai išeina į lauką, vaikštinėja, mėgaujasi rudens saule. Tai, kas kai kam yra įprasta kasdienybė, šiandien Chersono srities gyventojams yra didžiausias troškimas“, – rašė jis.

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