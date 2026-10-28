Atskleisti užkulisiai: Putinas parašė laišką Melaniai Trump – „labai norėjo“ jos vaidmens

Apie tai leidiniui pranešė M. Trump patarėjas Marcas Beckmanas.
„Prezidentas Putinas labai norėjo, kad ji dalyvautų, ir net parašė oficialų laišką, kuriame paaiškino, kad ji… būtų pripažinta kaip išskirtinė tarpininkė iš Rusijos pusės“, – cituojamas jis.
Anot jo, Rusijos pajėgos pasiūlė paliaubas pradėti dviem dienomis anksčiau ir išplėsti jų geografinę aprėptį už Oleškų ribų į kitas Chersono srities dalis, siekiant palengvinti humanitarinės pagalbos pristatymą ir evakuaciją. Ukraina sutiko su šiuo pasiūlymu.
M. Beckmanas apibūdino šiuos pokyčius kaip geros valios ženklą ir nurodė, kad iki šiol abi pusės bendradarbiavo įgyvendindamos susitarimą.
„Galiausiai jų veiksmai kalbės patys už save, tačiau iki šiol matėme puikų abiejų pusių bendradarbiavimą“, – sako jis.
Lubinecas: Ukrainos ir Rusijos pajėgos laikosi paliaubų Oleškuose
Oleškų rajone įsigaliojus paliauboms, gyvenimas Chersone pagyvėjo, socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė Ukrainos parlamento žmogaus teisių komisaras Dmytro Lubinecas.
„Paliaubos paveikė ir patį miestą. Chersonas, kuris buvo nuolat apšaudomas, tiesiogine prasme atgijo. Gatvėse yra daugiau žmonių, miesto gyvenimas pagyvėjo. Žmonės gali ramiai išeiti į lauką, pasivaikščioti ir pasidžiaugti rudens saule. Tai, kas vieniems yra įprasta kasdienybė, dabar yra didžiausias Chersono srities gyventojų troškimas“, – sakė ombudsmenas.
D. Lubinecas pažymėjo, kad spalio 28 d. 12 val. duomenimis, Ukrainos ir Rusijos pusės ir toliau visiškai laikėsi susitarimų. Paliaubos prasidėjo spalio 27 d. 3 val. Kyjivo laiku (4 val. Maskvos laiku) ir galios iki lapkričio 1 d. 22.59 val.
Tai leis surengti humanitarinę misiją, kuriai kartu su Rusijos žmogaus teisių įgaliotine Jana Lantratova vadovaus Ukrainos pusė, tarpininkaujant ir veiksmus koordinuojant JAV pirmajai poniai Melaniai Trump, nurodė D. Lubinecas.
Jis pažadėjo operatyviai informuoti visuomenę ir žiniasklaidą apie misijos eigą ir susitarimų laikymąsi. Komisaras pridūrė, kad jo atstovas Vasylis Donecas, kalbėdamasis su Chersono srities gyventojais, išgirdo daug prašymų toliau stengtis užtikrinti paliaubas.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, M. Trump pranešė pasiekusi susitarimą dėl vietinių Rusijos ir Ukrainos paliaubų, apimančių tik Oleškus. Remiantis Baltųjų rūmų pranešimu spaudai, šalys susitarė laikinai nutraukti visas karines operacijas Oleškuose, kad būtų užtikrintas humanitarinės pagalbos pristatymas ir pasirengta civilių gyventojų evakuacijai sutartu saugiu koridoriumi.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė nežinantis, kurią pusę žmonės pasirinks evakuodamiesi iš Oleškų, tačiau suprantantis, kad jiems būtų lengviau vykti giliau į laikinai Rusijos okupuotą teritoriją. Vis dėlto, pasak jo, daugelis žmonių nori grįžti į Ukrainos vyriausybės kontroliuojamą teritoriją.
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