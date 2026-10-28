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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis paskelbė datą: štai kada turėtų vykti pokalbis su Rusija

2026-10-28 16:47 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-10-28 16:47
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įvardijo datą, kada turėtų vykti derybos tarp JAV, Rusijos ir Ukrainos.

Niūri prognozė po derybų: reikia ruoštis ilgam karui, Kremlius tiesiog tempia laiką (nuotr. kremlin.ru, facebook.com/zelenskyy.official) (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (27)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įvardijo datą, kada turėtų vykti derybos tarp JAV, Rusijos ir Ukrainos.

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Apie tai jis kalbėjo interviu „The Sun“.

Tikimasi, kad susitikimui Abu Dabyje vadovaus JAV delegacija.

Iš pradžių susitikimas buvo numatytas lapkričio pabaigoje, tačiau V. Zelenskis pareiškė, kad jis galėtų įvykti jau lapkričio 10 d.

Kyjivas nori, kad derybos įvyktų kuo greičiau, ir pasiūlė jas surengti šį sekmadienį, tačiau palauks, kol JAV baigsis rinkimai.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

„Financial Times“: Suomijos ir Norvegijos lyderiai iš Putino gavo paskaitą apie slavų istoriją

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas didžiąją dalį spalio 27 d. vykusio pokalbio telefonu su Suomijos prezidentu Alexanderiu Stubbu ir Norvegijos ministru pirmininku Jonu Gahru Store skyrė „viduramžių slavų istorijai“ dėstyti, remdamasis su pokalbio turiniu susipažinusiais šaltiniais pranešė laikraštis „The Financial Times“ (FT).

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Iš pradžių planuota, kad pokalbis truks 30 minučių, tačiau jis užsitęsė pusantros valandos.

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Pasak FT, didžiąją pokalbio dalį V. Putinas aiškino, ką Kremlius laiko „pirminėmis konflikto priežastimis“, užuot aptaręs būdus, kaip užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą. Leidinio šaltinių teigimu, apie galimybę nedelsiant nutraukti ugnį buvo tik užsiminta.

Vienas šaltinių teigė, kad A. Stubbas ir J. G. Store nusprendė nepertraukinėti V. Putino, nes norėjo įvertinti, kiek rimtai jis nusiteikęs tęsti dialogą su Europa.

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A. Stubbo, J. G. Store ir V. Putino pokalbis įvyko Vakarų lyderių iniciatyva. Jo išvakarėse Kremlius pranešė, kad Rusijos prezidentas „įvertino dabartinę padėtį“ Ukrainoje, priminė „esmines konflikto priežastis“ ir taip pat atkreipė dėmesį į „konfrontacinę ES ir NATO šalių politiką, dėl kurios kovos veiksmai užsitęsia“.

Kremliui artimas šaltinis agentūrai „Reuters“ sakė, kad V. Putinas A. Stubbui ir J. G. Store pareiškė, jog Rusija neatsisakys tikslo užimti visą Donbaso teritoriją. Europos lyderiai atsakė, kad būtina pasiekti „teisingą“ taiką.

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Kalbėdamasis su Vakarų politikais ir žurnalistais, V. Putinas ne kartą daug laiko skyrė savajai Rusijos ir Ukrainos istorijos versijai dėstyti. Pavyzdžiui, taip jis elgėsi 2024 m. duodamas interviu amerikiečių žurnalistui Tuckeriui Carlsonui ir per Aliaskoje vykusį susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

2026 m. spalio pabaigoje V. Putinas interviu Rusijos valstybinės televizijos ir radijo transliacijų bendrovės VGTRK korespondentui Pavelui Zarubinui, komentuodamas savo susitikimą su D. Trumpo derybininkais, pareiškė, kad Rusija nenori kariauti su Ukraina. Pasak jo, „naujausi genetiniai tyrimai rodo, kad rusai ir ukrainiečiai yra viena tauta“. Neaišku, kokius tyrimus jis turėjo omenyje.

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