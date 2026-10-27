Tuskas paskelbė, kada turėtų vykti Ukrainos, Rusijos ir JAV derybos: sureagavo ir Ukraina

Jis pareiškė, kad derybos tarp Ukrainos, Rusijos ir JAV delegacijų preliminariai numatytos lapkričio 4 d. Jo teigimu, susitikimas, greičiausiai, vyks Abu Dabyje, remdamiesi „The Guardian“ rašo UNIAN.
Ukrainos Aukščiausiosios Rados frakcijos „Tautos tarnas“ lyderis Davidas Arachamija, komentuodamas TSN, nepatvirtino informacijos, kad trišalės derybos vyks būtent lapkričio 4 d.
Jo teigimu, šalys vis dar derasi dėl datos ir laukia patvirtinimo iš JAV delegacijos, kuri šiose derybose atlieka tarpininko vaidmenį.
„Le Monde“: per derybas su JAV atstovais Budanovas vos tramdė pyktį
JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovai Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris pasiūlė Ukrainai po karo atnaujinti rusiškos naftos ir dujų tranzitą į Europą, tačiau Ukrainos delegacija šį pasiūlymą įvertino kaip grėsmę vėl tapti energetiškai priklausomai nuo Maskvos, praneša „Le Monde“.
Susitikimas įvyko spalio 9 d. Halandeil Byčo golfo klube „Shell Bay“. Leidinio duomenimis, šalys aptarė ne tik taikos procesą, bet ir didelio masto ekonominius projektus, kuriuos būtų galima įgyvendinti pasibaigus karui.
S. Witkoffas pristatė regioninio klestėjimo plano, kuris turėtų suvienyti Ukrainą, Europą ir Rusiją, koncepciją. Viena šio plano dalių galėtų būti visiškas vamzdynų, kuriais anksčiau per Ukrainos teritoriją buvo transportuojami rusiški energijos ištekliai, veiklos atnaujinimas.
Amerikiečiai savo pasiūlymą grindė abipuse nauda: Kyjivas gautų pajamų už tranzitą, o Europos vartotojai – pigesnės energijos.
Pavyzdys – ne Baltarusija, o Lenkija
Pasiūlymas sukėlė griežtą Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo Kyrylos Budanovo reakciją. „Le Monde“ duomenimis, jis šį planą įvertino kaip mėginimą faktiškai susieti Kyjivą su Maskva. Leidinys taip pat aprašė, kaip pareigūnas reagavo per susitikimą.
„Kyryla Budanovas vos tramdo pyktį“, – susitikimo atmosferą apibūdino prancūzų leidinys.
Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas savo poziciją dėl šalies ateities krypties išsakė vienu sakiniu.
„Mūsų pavyzdys – ne Baltarusija, o Lenkija!“ – pareiškė K. Budanovas.
Po šių žodžių susitikimas buvo pertrauktas. K. Budanovas paskambino Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, kuris, leidinio teigimu, patarė jam nerodyti savo emocijų.
Derybose aptartas ir dyzelino klausimas
Vėliau derybos buvo atnaujintos, tačiau šalys perėjo prie kitų galimų ekonominių susitarimų, visų pirma susijusių su rusišku dyzelinu.
S. Witkoffas ir J. Kushneris verslo susitarimus su Rusija laikė galima priemone karui užbaigti. Jiedu pabrėžė, kad toks bendradarbiavimas, ypač energetikos srityje, galėtų būti naudingas visoms šalims.
Tuo metu Ukrainos delegacija nuogąstavo, kad Vašingtono ir Maskvos suartėjimas gali pakenkti Ukrainos interesams. Didžiausią nerimą jai kėlė galimybė, kad rusiška nafta ir dujos į Europos rinką sugrįš dar nepasibaigus karui.
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