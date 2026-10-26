Iš „Wizz Air“ lėktuvo pasiųstas „Mayday“ signalas: pilotas prarado sąmonę

Skrydžio kapitonas paskelbė „Mayday“ signalą ir tęsė skrydį.
Šį atvejį tiria Lenkijos valstybinė avarijų tyrimo komisija.
Įvykis įvyko spalio 9 d.
Pilotas prarado sąmonę
Antrasis pilotas ėmė skųstis skrandžio skausmais. Taip pat pranešama, kad jis paprašė leidimo pasinaudoti tualetu prieš leidžiantis.
Išėjęs iš piloto kabinos jis staiga prarado sąmonę. Į pagalbą atskubėjo lėktuvo įgula.
Kapitonas perdavė signalą „Mayday“ – tarptautinį pagalbos šauksmą, naudojamą gyvybei ar skrydžio saugumui pavojingose situacijose.
Tuo pačiu metu antrojo piloto vietą kabinoje užėmė vienas iš lėktuvo įgulos narių. Nepaisant nerimą keliančių aplinkybių, skrydis buvo tęsiamas. Lėktuvas skrido į Gdanską. Likęs skryis pradėjo be jokių kliūčių.
Pilotas buvo perduotas greitosios medicinos pagalbos komandai. Kol kas informacija apie piloto sveikatos būklę neatskleista.
Įvykio aplinkybės šiuo metu tiriamos.
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