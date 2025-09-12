Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Wizzair“ pasiūlys septynias naujas kryptis iš Lietuvos

2025-09-12 10:56 / šaltinis: BNS
2025-09-12 10:56

Vengrijos oro bendrovė „Wizzair“ iki kitų metų pavasario pasiūlys septynias naujas kryptis iš visų trijų Lietuvos oro uostų, taip pat skraidins dažniau.

„Wizzair" (nuotr. Organizatorių)

0

Bendrovė žada, kad visi maršrutai pradės veikti jau kitą vasarą

„Pristatome septynis naujus maršrutus Lietuvoje, kurie startuos palaipsniui nuo lapkričio iki kito vasaros sezono“, – spaudos konferencijoje penktadienį Vilniuje sakė „Wizz Air“ Centrinės ir Rytų Europos bei Artimųjų Rytų komercijos vadovas Andras Szabo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Veiksime ir iš Palangos oro uosto“, – teigė A. Sabo.

Pirmoji nauja kryptis – iš Vilniaus į Krokuvą Lenkijoje – startuos spalio 27-ąją, gruodžio 12-ąją – į Estijos sostinę Taliną, Nicą Prancūzijoje bei Turku Suomijoje, kitų metų kovo 31-ąją – į Albanijos sostinę Tiraną, o birželio 7-ąją – į Juodkalnijos sostinę Podgoricą.

Tuo metu nauja kryptis iš Palangos – į Norvegijos sostinę Oslą, planuojama, startuos gruodžio 10 dieną.

