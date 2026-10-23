Lenkija sureagavo į pranešimus apie karinės pagalbos Ukrainai stabdymą

Trečiadienį Ukrainos žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad Lenkija sustabdė didelės karinės pagalbos siuntos pristatymą po to, kai Vakarų Ukrainos Lvivo srities tarybos nariai nubalsavo 2027-uosius paskelbti „UPA metais“.
Ukrainos sukilėlių armija (UPA) buvo Antrojo pasaulinio karo metais veikusi karinė nacionalistinė organizacija. Daugelis ukrainiečių jos narius laiko kovotojais už laisvę nuo sovietinės priespaudos, tačiau Lenkijoje UPA pirmiausia siejama su maždaug 100 tūkst. etninių lenkų žudynėmis, kurias Varšuva laiko genocidu.
Spalio 20 d. Lvivo srities taryba nubalsavo 2027-uosius paskelbti UPA, jos vado Romano Šuchevyčiaus ir prieštaringai vertinamo ukrainiečių nacionalistų veikėjo Oleho Olžyčiaus metais.
Tačiau šis sprendimas sukėlė Lenkijos pareigūnų pasipiktinimą.
„Dėl jų neatsakingų veiksmų šios pagalbos siuntos pristatymas dabar sustabdytas. Neoficialiais kanalais aktyviai stengiamasi išspręsti problemą, kuri atsirado iš niekur“, – remdamasi „informuotu šaltiniu“ pranešė naujienų tarnyba „RBC-Ukraine“.
Lenkijos gynybos ministerijos atstovas spaudai Januszas Sejmejus ketvirtadienį paneigė teiginius apie sustabdytą pagalbą. Jis Lenkijos naujienų agentūrai PAP pareiškė, kad šie pranešimai neatitinka tikrovės, tačiau Ukrainos valdžios institucijų sprendimai daro poveikį dvišaliams santykiams.
J. Sejmejaus pareiškimą vėliau patvirtino gynybos viceministras Cezary Tomczykas, kuris naujienų ir pramogų portalui „Wirtualna Polska“ kategoriškai paneigė šiuos teiginius.
„Lenkija padėjo ir toliau padės Ukrainai, nes tai atitinka ir Lenkijos nacionalinius interesus“, – sakė C. Tomczykas.
Savižudiška taktika
Lvivo valdžios sprendimas sulaukė griežtos aukšto rango Lenkijos politikų, įskaitant ministrą pirmininką Donaldą Tuską ir užsienio reikalų ministrą Radoslawą Sikorskį, reakcijos.
D. Tuskas Lvivo srities tarybos sprendimą pavadino „savižudišku“ ir prieštaraujančiu Ukrainos nacionaliniams interesams.
„Jei, pavyzdžiui, Ukrainos įstojimo į Europos Sąjungą priešininkai ieško preteksto, Lvivo srities tarybos nariai ką tik jiems tokį suteikė“, – trečiadienį per spaudos konferenciją Varšuvoje sakė D. Tuskas.
„Pasakyti, kad tiesiog nesuprantu tokios savižudiškos taktikos, būtų per švelnu. Tokiose situacijose rusai visada trina rankomis“, – pridūrė D. Tuskas.
R. Sikorskis paprašė uždrausti atvykti Lvivo srities tarybos nariui, inicijavusiam antradienio sprendimą. Vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis vėliau patvirtino, kad Sviatoslavas Šeremeta paskelbtas nepageidaujamu asmeniu ir jam iki 2031 m. spalio 20 d. uždrausta atvykti į Šengeno erdvę.
Ukrainos užsienio reikalų ministerija srities tarybos sprendimą pavadino „neproduktyviu“, o prezidento Volodymyro Zelenskio biuras paragino Lvivo srities tarybos narius susilaikyti nuo sprendimų, galinčių pakenkti santykiams su Varšuva.
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