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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina ir Rusija apsikeitė karo belaisviais: namo grįžo po 270 žmonių

2026-10-23 15:27 / šaltinis: BNS
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2026-10-23 15:27
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Ukrainai ir Rusijai penktadienį apsikeitus karo belaisviais, namo sugrįžo 270 ukrainiečių karių, paskelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Ukraina ir Rusija apsikeitė karo belaisviais: namo grįžo po 270 žmonių žiniasklaida (nuotr. Telegram)

Ukrainai ir Rusijai penktadienį apsikeitus karo belaisviais, namo sugrįžo 270 ukrainiečių karių, paskelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

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Apie tai rašo „The Kyiv Independent“.

Šių pirmųjų per du mėnesius mainų metu iš Ukrainos nelaisvės į Rusiją taip pat buvo grąžinta 270 rusų karo belaisvių.

Ukrainos pareigūnams padedant, iš Rusijos taip pat buvo sugrąžinti septyni ukrainiečių civiliai, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė ombudsmenas Dmytro Lubinecas.

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D. Lubinecas pridūrė, kad dar septyni civiliai išvyko į Rusiją vykdant šeimų susijungimą, kurį rėmė Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas (TRKK).

Belaisvių mainai išlieka vienu iš nedaugelio reguliaraus Maskvos ir Kyjivo bendradarbiavimo kanalų.

Pastarieji mainai buvo 11-asis praneštas apsikeitimas 2026 metais. Ankstesni dveji mainai įvyko rugpjūtį.

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