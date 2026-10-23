Ukraina ir Rusija apsikeitė karo belaisviais: namo grįžo po 270 žmonių

Apie tai rašo „The Kyiv Independent“.
Šių pirmųjų per du mėnesius mainų metu iš Ukrainos nelaisvės į Rusiją taip pat buvo grąžinta 270 rusų karo belaisvių.
Ukrainos pareigūnams padedant, iš Rusijos taip pat buvo sugrąžinti septyni ukrainiečių civiliai, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė ombudsmenas Dmytro Lubinecas.
D. Lubinecas pridūrė, kad dar septyni civiliai išvyko į Rusiją vykdant šeimų susijungimą, kurį rėmė Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas (TRKK).
Belaisvių mainai išlieka vienu iš nedaugelio reguliaraus Maskvos ir Kyjivo bendradarbiavimo kanalų.
Pastarieji mainai buvo 11-asis praneštas apsikeitimas 2026 metais. Ankstesni dveji mainai įvyko rugpjūtį.
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