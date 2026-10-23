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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos dronai „uždarė“ Maskvos dangų: Šeremetjevo oro uoste paskelbta evakuacija

2026-10-23 15:12 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-23 15:12
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Oficialiais Rusijos valdžios duomenimis skrendant link Maskvos numušta 14 dronų, apribojimai įvesti visuose keturiuose sostinės oro uostuose, o kai kuriuose rajonuose kaukia oro pavojaus sirena. Maskvos Šeremetjevo oro uoste buvo paskelbta evakuacija – žmonės išlaipinami iš lėktuvų, raginami palikti oro uosto patalpas.

Ukrainos dronai „uždarė“ Maskvos dangų: Šeremetjevo oro uoste paskelbta evakuacija (nuotr. gamintojo)

Oficialiais Rusijos valdžios duomenimis skrendant link Maskvos numušta 14 dronų, apribojimai įvesti visuose keturiuose sostinės oro uostuose, o kai kuriuose rajonuose kaukia oro pavojaus sirena. Maskvos Šeremetjevo oro uoste buvo paskelbta evakuacija – žmonės išlaipinami iš lėktuvų, raginami palikti oro uosto patalpas.

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Maskvos meras Sergejus Sobianinas per pastarąsias 1,5 valandos savo „Telegram“ kanale pranešė apie 14 numuštų nepilotuojamų skraidymo aparatų prieigose prie sostinės. Gyventojai praneša apie sprogimų garsus, tikėtinai dėl oro gynybos veikiančių sistemų, taip pat apie oro pavojaus sirenos veikimą kai kuriuose rajonuose.

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Federalinė oro transporto agentūra („Rosaviacija“) pranešė, kad visi sostinės regiono oro uostai – Šeremetjevo, Vnukovo, Domodedovo ir Žukovskis – laikinai neišleidžia ir nepriima lėktuvų.

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Maskvos oro uostuose dėl bepiločių atakos apribojimų vėluoja 117 skrydžių

Daugiausia sutrikimų fiksuota „Šeremetjeve“ – vėluoja 79 išvykstantys ir atvykstantys skrydžiai. Vnukove perkelti 29 skrydžiai. Dar 9 vėlavimai užfiksuoti Domodedove.

„Mash“ paviešino vaizdo įrašą, kuriame girdisi, kaip oro uoste skelbiamas „oro pavojus“ ir lankytojai perspėjami, kad „pavojaus signalas nėra mokomasis“. 

Keleiviai privalo patraukti į artimiausias saugias zonas ir slėptuves.

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