Lietuvos bendrovės gamina tinklus strateginių objektų apsaugai nuo dronų

Anot portalo, įmonės „Kovas“ vadovas Alvydas Pundzius teigė, jog būtent tokios apsaugos poreikis yra, o įmonė sulaukia užsakymų.
A. Pundziaus teigimu, bendrovės pagamintais tinklais jau apsaugoti kai kurie Lietuvos strateginiai objektai, tačiau dėl nacionalinio saugumo interesų daugiau informacijos jis neatskleidė.
Tuo metu kitos vielos gaminių bendrovės „Morionis“ vadovas Saulius Klevinskas teigė kol kas nesulaukęs nei užklausų, nei užsakymų dėl tokios produkcijos.
Rašoma, jog vieliniai tinklai naudojami kaip pasyvioji fizinė apsaugos priemonė – jie gali įsipainioti į drono propelerius, sulaikyti sprogstamuosius užtaisus arba sumažinti smūgio ir sprogimo poveikį saugomam objektui.
ELTA primena, jog sekmadienio rytą, po 7 val., Panevėžio, Šiaulių apskrityse dėl į šalies oro erdvę įskridusio objekto buvo paskelbtas raudonas oro pavojus, maždaug po valandos jis buvo atšauktas.
Tiesa, pats dronas, pasak ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, buvo užfiksuotas prieš 6 valandą ryto.
Lietuvos kariuomenės duomenimis, įtariama, kad dronas į Lietuvą įskrido iš Lenkijos teritorijos. Tą po pirmadienį vykusio Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdžio patvirtino ir premjeras. Pasak jo, dronas buvo ukrainietiškos kilmės ir nešė sprogmenis.
Sudužusio drono nuolaužos rastos Pasvalio rajone, Juodžionių kaime.
Drono nuolaužos taip pat apgadino keliu važiavusį automobilį, tačiau keleiviai nenukentėjo.