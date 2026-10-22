Lietuvos „Swedbank“ pelnas šiemet augo 14 proc.

Banko pajamos augo 14 proc. iki 581 mln. eurų, grynosios palūkanų pajamos – 14 proc. iki 441 mln. eurų, o komisinių pajamos – 15 proc. iki 113 mln. eurų, ketvirtadienį pranešė „Swedbank“.
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Vieno didžiausių Lietuvos komercinių bankų „Swedbank“ grynasis pelnas per devynis šių metų mėnesius augo 14 proc. iki 297 mln. eurų.
Vieno didžiausių Lietuvos komercinių bankų „Swedbank“ grynasis pelnas per devynis šių metų mėnesius augo 14 proc. iki 297 mln. eurų.
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