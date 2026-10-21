Vyriausybė pritaria Nausėdos siūlymui laikinai sumažinti elektros kainas pramonei

Tačiau projektą siūloma tobulinti – tokia Vyriausybės išvada dėl Energetikos įstatymo pataisų bus teikiama Seimui.
Pasak Energetikos ministerijos, prezidento siūlymas neužtikrina pakankamai aiškaus ir nuoseklaus laikino paramos mechanizmo ir nesudaro tinkamų prielaidų Vyriausybei lanksčiai įgyvendinti šias priemones, kai keičiasi elektros rinkos sąlygos.
„Siekiant pašalinti šiuos teisinio reguliavimo trūkumus, įstatymo projekte būtina nustatyti papildomą laikiną finansinės paramos teikimo mechanizmą ir suteikti Vyriausybei reikiamus įgaliojimus jam įgyvendinti, kad kiekvienu elektros energijos rinkos situacijos pasikeitimo atveju nebūtų poreikio keisti Energetikos įstatymą“, – rašoma ministerijos parengtame nutarimo projekte.
Ministerija siūlo reguliavimą taikyti skirtingais laikotarpiais, kadangi skiriasi tiek paramos pobūdis, tiek jos taikymo apimtis – laikina parama turėtų galioti 2027-2031 metais ir būti taikoma tik nebuitiniams vartotojams.
„Šiuo laikotarpiu galiosiančiomis įstatymo projekto nuostatos sudarys teisines prielaidas operatyviai reaguoti į reikšmingus elektros energijos kainų pokyčius ir jų galimą neigiamą poveikį šalies ekonominiam stabilumui bei verslo konkurencingumui, kartu suteikiant Vyriausybei teisę (...) nustatyti finansinės paramos taikymo sąlygas ir jos dydį“, – teigia ministerija.
Tuo metu nuo 2032 metų turėtų įsigalioti nauja įstatymo redakcija, nustatanti platesnės apimties ir nuolatinę paramą ne tik elektros, bet ir gamtinių dujų nebuitiniams vartotojams.
Siekiant lanksčiai reaguoti į kintančias energetikos rinkos ir ekonomines aplinkybes pažymima, kad laikina parama ir jos sąlygos turi būti nustatomos Vyriausybės sprendimu, įvertinant konkretaus laikotarpio aplinkybes. Ministrų kabinetas turėtų patvirtinti ir tokios paramos administratorių.
Pažymima, kad tam reikės papildomų valstybės biudžeto lėšų, tačiau 2026–2028 metais jų nenumatyta, todėl įstatymo projektas turi būti svarstomas kartu su kitais pasiūlymais dėl 2027–2029 metų biudžeto.
Be kita ko, pagalbos priemonė turėtų būti iš anksto suderinta su Europos Komisija.
Kaip rašė BNS, Energetikos įstatymo projektu numatoma galimybė Vyriausybei laikinai iki 30 proc. sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainos infrastruktūros dedamąją nebuitiniams vartotojams.
Prezidento nuomone, šią laikiną priemonę būtų racionalu taikyti iki penkerių metų (iki 2031 metų) įmonėms, kurių leistina naudoti galia yra virš 500 kilovatų (kW) arba jos faktiškai suvartoja daugiau kaip 500 tūkst. kWh elektros per metus.
Grąžinti valstybei nepriemoką įmonės turėtų ilgiausiai per septynerius metus – iki 2038 metų.
Preliminariais vertinimais, priemone galėtų pasinaudoti apie 1,7 tūkst. kriterijus atitinkančių įmonių, o jei prašymus pateiktų apie 80 proc. jų, kompensacijoms reikėtų apie 50 mln. eurų per metus.
Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius anksčiau yra sakęs, kad šiuo pasiūlymu siekiama stiprinti pramonės konkurencingumą.