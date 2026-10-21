Vyriausybė pritaria siūlymui Vazbienę skirti ambasadore Ganai, Kenijai bei ECOWAS, Lastauską – ambasadoriumi Libanui

Tam trečiadienį posėdžio metu pritarė Ministrų kabinetas, L. Vazbienė darbą pradėtų lapkričio 16 dieną.
„Tai yra vienas iš pilotinių modelių, kaip Užsienio reikalų ministerija siekia išplėsti diplomatinį atstovavimą pasaulyje su mažesniais resursais, ištekliais, nes planuojame, kad ši ambasadoriaus pozicija reziduos Vilniuje“, – Vyriausybės posėdyje kalbėjo užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
„Žiūrėsime, kaip mums tai pavyks, ketiname sutaupyti lėšų, kas susiję su ambasados steigimu, tačiau veikti aktyviai, ketiname ambasadorei skirti krepšelį pinigų, kuriuos išnaudos kontaktams, vizitams ir buvimui kuo dažniau vietoje“, – dėstė Lietuvos diplomatijos vadovas.
Pasak jo, L. Vazbienė turi daugiau nei 30 metų darbo patirtį Užsienio reikalų ministerijoje, K. Budrys ją įvardijo kaip „labai plataus profilio diplomatę“, iki šios vasaros ji dirbo ministre patarėja Lietuvos ambasadoje Vašingtone.
L. Vazbienė teigė, kad po Rusijos invazijos į Ukrainą suintensyvėjo Kremliaus veikimas Afrikoje, tad Lietuvai reikia stiprinti bendradarbiavimą su šio žemyno šalimis.
„Mūsų atstovavimas Afrikoje nėra labai didelis, turime dvi ambasadas visam kontinentui, (...) gal tai nebus tas pats, kas ambasados veikimas, bet tai bus žingsnis, kuris leis padidinti mūsų matomumą ir pagerinti supratimą apie tas šalis, ką mes galime iš jų gauti“, – kalbėjo diplomatė.
L. Vazbienė savo tikslu įvardijo glaudžių diplomatinių santykių užmezgimą ir siekį atrasti Lietuvos politinius, ekonominius ir saugumo interesus atitinkančias kryptis, kuriomis būtų galima dirbti kartu su Afrikos valstybėmis.
Vyriausybė taip pat pasiūlė nuo lapkričio 23 dienos ambasadorių Egipte Valdą Lastauską skirti ir Lietuvos atstovu Libanui.
Ambasadorius Lietuvoje skiria ir atleidžia prezidentas užsienio reikalų ministro siūlymu, Seimo Užsienio reikalų komiteto ir Vyriausybės pritarimu.
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