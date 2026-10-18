Naujausia apklausa: štai kuo lietuviai pasitiki mažiausiai

Rugsėjo 23 – spalio 5 dienomis vykusios apklausos metu gyventojų teirautasi, ar jie pasitiki, ar nepasitiki kiekvienu iš 10 nurodytų Lietuvos institutų.
Labiausiai pasitiki policija
Daugiausiai respondentų teigė labiausiai pasitikintys policija (74 proc. pasitiki ir 22 proc. nepasitiki). Praėjusį mėnesį šia institucija pasitikėjo šiek tiek daugiau – 77 proc. apklaustųjų. Be to, respondentai įvardijo taip pat pasitikintys Lietuvos kariuomene (72 proc. pasitiki ir 24 proc. nepasitiki).
Tyrimo duomenys atskleidžia, kad penkiomis institucijomis gyventojai labiau pasitiki nei nepasitiki: „Sodra“ (pasitikėjimas ja per mėnesį išaugo 5 procentiniais punktais – 65 proc. pasitiki ir 27 proc. nepasitiki), savivaldybėmis (58 proc. pasitiki ir 36 proc. nepasitiki), Bažnyčia (56 proc. pasitiki ir 37 proc. nepasitiki), Prezidentūra (51 proc. pasitiki ir 44 proc. nepasitiki) bei Lietuvos žiniasklaida (48 proc. pasitiki ir 47 proc. nepasitiki).
Kaip parodė apklausa, likusiomis trimis institucijomis didesnė dalis apklaustų gyventojų daugiau nepasitiki nei pasitiki: teismais (43 proc. pasitiki ir 48 proc. nepasitiki), Vyriausybe (32 proc. pasitiki ir 63 proc. nepasitiki) ir Seimu (29 proc. pasitiki ir 67 proc. nepasitiki).
Apklausa vyko 2026 m. rugsėjo 23 – spalio 5 dienomis. Tyrimo metu asmeninio interviu būdu apklausti 1025 Lietuvos gyventojai (18 metų ir vyresni), apklausa vyko 110 atrankos taškų. Apklaustųjų sudėtis atitinka Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, tautybę, gyvenvietės tipą.
Tyrimų rezultatų paklaida iki 3,1 proc.
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