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Vyriausybė pritaria aiškiau nustatytam tarnybų bendravimui tiriant orlaivių, laivų, geležinkelių avarijas

2026-10-18 17:59 / šaltinis: BNS
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2026-10-18 17:59
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Vyriausybė palaiko įstatymo pataisas, kuriomis keičiama orlaivių, laivų, geležinkelių avarijų saugos tyrimų tvarka.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė (nuotr. ELTA / Juliaus Kalinsko)

Vyriausybė palaiko įstatymo pataisas, kuriomis keičiama orlaivių, laivų, geležinkelių avarijų saugos tyrimų tvarka.

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Teisingumo ministerijos parengtoms Saugos tyrimų įstatymo pataisoms šią savaitę pritarė Ministrų kabinetas, jas dar turės palaiminti Seimas.

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Štai ko siekiama projektu

Pasak ministerijos, projektu siekiama sklandžiau ir operatyviau vykdyti orlaivių, laivų, geležinkelių, lynų kelio įrenginių ir kelių transporto priemonių įskaitinių eismo įvykių saugos tyrimus, taip pat aiškiau reglamentuoti institucijų bendradarbiavimą, keitimąsi susijusia informacija.

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Numatyta saugos tyrimus atliekančio struktūrinio padalinio vadovui suteikti teisę sudaryti susitarimus su kitų valstybių saugos tyrimų institucijomis dėl konkrečios avarijos ar incidento tyrimų atlikimo.

Taip pat siūloma, kad saugos tyrimo vadovas nustatytais atvejais galėtų nušalinti valstybės institucijos ar įstaigos paskirtą atstovą nuo tyrimo.

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Tai būtų galima padaryti, jei jis pažeidžia tyrimo atlikimo tvarką, yra patekęs į interesų konfliktą.

Be to, numatyta, kad tyrimo vadovas turėtų teisę gauti su avarija ar incidentu susijusių asmenų ir liudytojų kontaktinius duomenis, kurie yra būtini tolimesnio tyrimo vykdymui.

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Taip pat – informaciją ir iš įmonių, atliekančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registraciją, transporto priemonių remontą ir transporto priemonių technines ekspertizes.

Projekte siūloma nustatyti, kad jeigu dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas, saugos tyrimus atliekantis padalinys, organizuodamas orlaivių savirašių, vadinamųjų „juodųjų dėžių“, reisų duomenų rašytuvų ir supaprastintų reisų duomenų rašytuvų paiešką ir jų duomenų nuskaitymą, koordinuoja veiksmus kartu su prokuratūra ir institucijomis, vykdančiomis ikiteisminį tyrimą.

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Ketinama įtvirtinti ir tai, kad laivo reiso duomenų rašytuvais ir supaprastintais reiso duomenų rašytuvais užfiksuotą informaciją, gautą atliekant saugos tyrimą, galima naudoti tik tyrimo tikslais, o tyrimus atliekantis padalinys, rinkdamas su avarija ar incidentu susijusią informaciją ar įrašus, jei įmanoma, pasilieka saugojimui gautos informacijos ar įrašų kopijas.

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Taip pat iš įstatymo ketinama panaikinti sunkios laivo avarijos sąvoką.

Teisingumo ministerija taip pat numato, kad ministro nustatytais atvejais preliminari saugos tyrimo rašytinė ataskaita skelbiama per 30 dienų nuo avarijos ir incidento.

Ketinama nustatyti ir tai, kad tyrimo vadovui neatlikus trumpesnio kaip 15 metrų žvejybos laivo labai sunkios avarijos saugos tyrimo, jis apie tai pateikia informaciją į Europos informacinę bazę apie laivų avarijas.

Įstatyme numatyta ir aiškiau reglamentuoti pokalbių ir vaizdo savirašių, skrydžio savirašių, reisų duomenų rašytuvų ir supaprastintų reisų duomenų rašytuvų ir jų įrašų apsaugą ir nustatyti atsakingus subjektus.

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