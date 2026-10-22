„Bigbank“ pelnas trečiąjį šių metų ketvirtį augo 10 proc.

Kaip nurodoma banko „Bigbank“ pranešime spaudai, tokias tendencijas rodo neaudituoti duomenys.
Baltijos šalyse banko veiklą plečiančios grupės bendras turtas trečiojo ketvirčio pabaigoje pasiekė 4 mlrd. eurų, paskolų portfelis – 3,3 mlrd. eurų, o indėlių portfelis – 3,5 mlrd. eurų.
Pasak „Bigbank“ valdybos pirmininko Martino Lantso, trečiasis 2026 m. ketvirtis grupei buvo sėkmingas.
„Ypač džiaugiamės, kad spartų verslo augimą lydėjo gerėjanti paskolų portfelio kokybė ir geras pelningumas. Grynosios palūkanų pajamos, palyginti su praėjusių metų trečiuoju ketvirčiu, padidėjo 23 proc., o ketvirčio grynasis pelnas išaugo 10 proc. iki 12,6 mln. eurų“, – sakė M. Lantsas.
Iki trečiojo ketvirčio pabaigos „Bigbank“ paskolų portfelis pasiekė rekordinius 3,3 mlrd. eurų, per ketvirtį padidėjęs 271 mln. eurų (+9 proc.), o per metus – 688 mln. eurų (+27 proc.). Palyginti su praėjusio ketvirčio pabaiga, verslo paskolų portfelis išaugo 201 mln. eurų (+16 proc.) iki 1,4 mlrd. eurų, būsto paskolų portfelis – 47 mln. eurų (+5 proc.) iki 933 mln. eurų, o vartojimo paskolų portfelis – 22 mln. eurų (+3 proc.) iki 881 mln. eurų.
Grupės bendras indėlių portfelis per ketvirtį išaugo 332 mln. eurų (+10 proc.), o per metus – 795 mln. eurų (+29 proc.) ir pasiekė 3,5 mlrd. eurų. Labiausiai augo taupomųjų indėlių portfelis – per ketvirtį jis padidėjo 253 mln. eurų (+17 proc.) iki 1,8 mlrd. eurų. Terminuotųjų indėlių portfelis per ketvirtį išaugo 39 mln. eurų (+2 proc.) iki 1,65 mlrd. eurų.
Toliau sparčiai didėjo ir einamųjų sąskaitų balansai – net sparčiau nei terminuotųjų indėlių portfelis. Per ketvirtį jie išaugo 41 mln. eurų (+59 proc.) ir laikotarpio pabaigoje pasiekė 110 mln. eurų. Už bet kokio dydžio likutį „Bigbank“ einamojoje sąskaitoje privatiems ir verslo klientams mokamos 2 proc. palūkanos, mokėjimai yra nemokami, o su sąskaita susiję mokesčiai netaikomi.
Neaudituotais duomenimis, banko „Bigbank“ grupė per pirmuosius devynis 2026 m. mėnesius uždirbo 30,1 mln. eurų grynojo pelno. Tuo pačiu laikotarpiu 2025 m. grynasis pelnas sudarė 30,2 mln. eurų. Trečiąjį ketvirtį grupė uždirbo 12,6 mln. eurų grynojo pelno – 1,1 mln. eurų (+10 proc.) daugiau nei per tą patį 2025 m. laikotarpį.
Trečiojo ketvirčio palūkanų pajamos sudarė 58,3 mln. eurų – 11,8 mln. eurų (+25 proc.) daugiau nei prieš metus. Palūkanų sąnaudos siekė 24,5 mln. eurų – 5,4 mln. eurų (+28 proc.) daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Dėl to „Bigbank“ grynosios palūkanų pajamos, palyginti su 2025 m. trečiuoju ketvirčiu, padidėjo 6,4 mln. eurų (+23 proc.) ir pasiekė 33,8 mln. eurų.
Trečiąjį ketvirtį paskolų portfelio kokybė pagerėjo. Vartojimo paskolų kredito kokybė toliau gerėja, būsto paskolų – išlieka labai aukšta, o verslo paskolų – išlieka gera. Vienos didelės verslo paskolos perkėlimas iš trečiojo kredito rizikos etapo taip pat pastebimai sumažino šiam etapui priskiriamų paskolų dalį visame portfelyje. Grynosios numatomų kredito nuostolių sąnaudos, palyginti su tuo pačiu 2025 m. laikotarpiu, sumažėjo 0,3 mln. eurų ir sudarė 2,2 mln. eurų. Trečiajam etapui priskiriamų paskolų suma sumažėjo iki 100 mln. eurų, o jų dalis visame paskolų portfelyje – iki 3 proc.
Grupės investicinio nekilnojamojo turto portfelio vertė išliko 81,0 mln. eurų. Trečiąjį ketvirtį investicinis turtas nebuvo perkainotas, o pinigų įplaukos iš komercinių patalpų ir žemės ūkio paskirties žemės nuomos išliko stabilios.
Veiklai finansuoti „Bigbank“ trečiąjį ketvirtį išleido 17,23 mln. eurų vertės papildomo 1 lygio kapitalo (AT1) obligacijų, tokia pačia suma padidindamas papildomą 1 lygio kapitalą. Iš viso 83 investuotojams išplatintos 1 723 obligacijos, kurių kiekvienos nominalioji vertė – 10 tūkst. eurų.