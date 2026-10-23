Teismas: 270 tūkst. eurų skolą įmonei „EOS Corp“ „Petrofac“ turi grąžinti iš kart

Teismas neleido finansinių sunkumų patiriančios JK kapitalo Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) energetikos projektų valdymo bendrovės „Petrofac International“ Lietuvos filialui per trejus metus grąžinti mažiausiai 270 tūkst. eurų skolą Mažeikiuose veikiančiai Bulgarijos žmogiškųjų išteklių konsultavimo ir įdarbinimo agentūrai „EOS Corp. Eood“.
Lietuvos apeliacinis teismas spalio 22 dieną nurodė „Petrofac“ sumokėti „EOS Corp.“ 257,7 tūkst. eurų skolą, 4 tūkst. eurų palūkanų, 10,15 proc. metų palūkanų ir 5,8 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų atmetęs jos prašymą teismo sprendimą įvykdyti per trejus metus.
Teismas paliko galioti Šiaulių apygardos teismo gegužės 19 dienos sprendimo dalį.
„Petrofac“ neginčijo nei skolos, nei palūkanų dydžio, tačiau prašė leisti skolą sumokėti iki 2030 metų kovo pabaigos mokant lygiomis dalimis keturis kartus per metus, pradedant kitų metų birželio pabaiga, o netenkinus šio prašymo – išdėstyti sprendimo įvykdymą dalimis.
„EOS Corp.“ ir „Petrofac“ 2022 metų spalį pasirašė sutartį dėl darbuotojų maždaug 1 mlrd. eurų vertės Mažeikių gamyklos modernizavimo projektui. „EOS Corp.“ paslaugas suteikė, tačiau „Petrofac“ už jas neatsiskaitė.
„Petrofac“ teismui argumentavo, kad bendrovei „Orlen Lietuva“ pernai lapkritį su ja nutraukus gamyklos modernizavimo sutartį, įmonė patiria didelių įsipareigojimų ir kitų subrangovų reikalavimų.
„Atsakovei yra pareikšti reikalavimai ir kitose civilinėse bylose, todėl vienkartinis visos priteistos sumos išieškojimas apsunkintų atsiskaitymą su kitais kreditoriais ir bendrovės veiklos tęstinumą“, – teismui teigė „Petrofac“.
Anot JAE įmonės, skolos „EOS Corp.“ mokėjimas per ilgesnį laiką leistų jai nuosekliai vykdyti įsipareigojimus ir sudarytų realias prielaidas visiškai atsiskaityti.
Savo ruožtu „EOS Corp.“ teismui teigė, kad jai negali būti perkelta komercinė rizika, susijusi su „Orlen Lietuvos“ sprendimu nutraukti sutartį. Be to, įmonė pabrėžė, kad „Petrofac“ neįrodė, kad jos turtinė padėtis ateityje pagerės ir ji galės grąžinti skolą.
Kaip teigė Bulgarijos įmonė, „Petrofac“ nuo skolos atsiradimo pernai gruodžio pradžioje iki pirmos instancijos teismo sprendimo šių metų gegužę nesumokėjo jokios skolos dalies – tai patvirtino ir „Petrofac“.
Teismas konstatavo, kad „Petrofac“ nepateikė konkrečių duomenų apie jos finansavimo šaltinius, būsimas sutartis ar kitas aplinkybes, pagrindžiančias realią finansinę padėtį, kurios leistų spręsti, kad per prašomą laiką jos finansinė padėtis pagerės ir ji galės Bulgarijos įmonei grąžinti skolą.
Be to, anot teismo, kitų kreditorių reikalavimai taip pat nesudaro pagrindo išdėstyti teismo sprendimo vykdymą.
„Kitų kreditorių reikalavimų egzistavimas gali būti reikšmingas vertinant bendrą atsakovės („Petrofac“ – BNS) finansinę padėtį, tačiau vien ši aplinkybė nepatvirtina nei atsakovės negalėjimo sumokėti ieškovei („EOS Corp.“ – BNS) priteistą sumą, nei realios galimybės tai padaryti ateityje. Be to, atsakovės skoliniai įsipareigojimai kitiems kreditoriams savaime nepanaikina ir nesumažina jos prievolės ieškovei, kurios pagrįstumo atsakovė neginčija“, – rašoma nutartyje.
BNS rašė, kad „Orlen Lietuva“ Vilniaus komerciniame arbitraže siekia prisiteisti 104 mln. eurų iš buvusios rangovės „Petrofac“, su kuria Lietuvos įmonė pernai nutraukė beveik 1 mlrd. eurų vertės sutartį dėl Mažeikių gamyklos modernizavimo projekto.
Be to, „Orlen Lietuva“ Vilniaus apygardos teismui rugpjūtį pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įmonei „Petrofac International“, tačiau rugsėjo pradžioje teismas jį atmetė.
Nei arbitražas, nei teismas nekomentuoja ieškinių esmės ir eigos dėl konfidencialumo reikalavimų.
Kaip rašė BNS, kad „Orlen Lietuva“ pernai lapkritį nutraukė sutartį su „Petrofac“ dėl žaliavos likučio konversijos įrenginio statybos šiai dėl finansinių sunkumų nuolat vėluojant atlikti darbus bei laiku neatsiskaitant su Lietuvos subrangovais.
Naują rangovą Mažeikių įmonė tikisi išsirinkti dar šiemet, o atnaujinti darbus – kitų metų pradžioje.
Kaip rašė BNS, „Orlen Lietuva“ 641 mln. eurų vertės sutartį su „Petrofac Ltd.“ dėl giluminio naftos perdirbimo įrenginio Mažeikiuose statybos pasirašė 2021 metų spalį. 2023 metų rugpjūtį „Orlen Lietuva“ pranešė, kad investicijos į gamyklos modernizavimą pabrango 45 proc. ir siekia apie 970 mln. eurų.