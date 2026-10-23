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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Virš Rusijos ratus suka didžiausias pasaulyje keleivinis lėktuvas: negali nusileisti

2026-10-23 16:09 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-23 16:09
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Didžiausias pasaulyje keleivinis lėktuvas, laukdamas galimybės nusileisti Maskvoje, pradėjo sukti ratus virš Penzės srities, nes virš miesto buvo uždaryta oro erdvė. Apie tai praneša „Telegram“ kanalas „Shot“.

Virš Rusijos ratus suka didžiausias pasaulyje keleivinis lėktuvas: negali nusileisti (nuotr. Flightradar24) (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (27)

Didžiausias pasaulyje keleivinis lėktuvas, laukdamas galimybės nusileisti Maskvoje, pradėjo sukti ratus virš Penzės srities, nes virš miesto buvo uždaryta oro erdvė. Apie tai praneša „Telegram“ kanalas „Shot“.

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Patikslinama, kad kalbama apie „Emirates“ bendrovės lėktuvą „Airbus A380“, skrendantį iš Dubajaus į Domodedovo oro uostą.

Šiuo metu jis yra virš Rusijos regiono, skelbia Rusijos žiniasklaida.

Šaltinio duomenimis, šio tipo lėktuvas Rusijoje gali nusileisti tik keliuose oro uostuose. Tarp jų – šiuo metu uždaryti Šeremetjevo ir Domodedovo oro uostai, taip pat Sankt Peterburgo Pulkovo ir Novosibirsko Tolmačiovo oro uostai.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Uždaryto oro uostai

Kaip rašo „Baza“, dėl bepiločių orlaivių atakos grėsmės devynis į Maskvą skridusius lėktuvus teko nukreipti į atsarginius aerodromus. 

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Anksčiau buvo pranešta, kad dešimt lėktuvų pradėjo sukti ratus virš Maskvos, laukdami galimybės nusileisti, kai po bepiločių orlaivių atakų buvo uždaryti visi miesto oro uostai.

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Nusileidimo laukia lėktuvai iš Novosibirsko, Sankt Peterburgo, Antalijos, Minsko, Narjan Maro ir Dubajaus.

Dronas oro uoste

Maskvos Šeremetjevo oro uoste dronų nuolaužos guli tiesiai ant kilimo ir tūpimo tako.

Nepaisant draudimo filmuoti ir fotografuoti, internete pradėjo plisti nuolaužų nuotraukos.

Ukrainai surengus masinę bepiločių orlaivių ataką prieš Maskvą, Šeremetjevo oro uoste atšaukta daugiau kaip 250 skrydžių, o lėktuvai nukreipiami į kitus oro uostus.

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