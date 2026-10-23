Virš Rusijos ratus suka didžiausias pasaulyje keleivinis lėktuvas: negali nusileisti

Patikslinama, kad kalbama apie „Emirates“ bendrovės lėktuvą „Airbus A380“, skrendantį iš Dubajaus į Domodedovo oro uostą.
Šiuo metu jis yra virš Rusijos regiono, skelbia Rusijos žiniasklaida.
Šaltinio duomenimis, šio tipo lėktuvas Rusijoje gali nusileisti tik keliuose oro uostuose. Tarp jų – šiuo metu uždaryti Šeremetjevo ir Domodedovo oro uostai, taip pat Sankt Peterburgo Pulkovo ir Novosibirsko Tolmačiovo oro uostai.
Uždaryto oro uostai
Kaip rašo „Baza“, dėl bepiločių orlaivių atakos grėsmės devynis į Maskvą skridusius lėktuvus teko nukreipti į atsarginius aerodromus.
Anksčiau buvo pranešta, kad dešimt lėktuvų pradėjo sukti ratus virš Maskvos, laukdami galimybės nusileisti, kai po bepiločių orlaivių atakų buvo uždaryti visi miesto oro uostai.
Nusileidimo laukia lėktuvai iš Novosibirsko, Sankt Peterburgo, Antalijos, Minsko, Narjan Maro ir Dubajaus.
Dronas oro uoste
Maskvos Šeremetjevo oro uoste dronų nuolaužos guli tiesiai ant kilimo ir tūpimo tako.
Nepaisant draudimo filmuoti ir fotografuoti, internete pradėjo plisti nuolaužų nuotraukos.
Ukrainai surengus masinę bepiločių orlaivių ataką prieš Maskvą, Šeremetjevo oro uoste atšaukta daugiau kaip 250 skrydžių, o lėktuvai nukreipiami į kitus oro uostus.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.