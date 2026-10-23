Rusijos naftos milžinė – apimta nerimo

Pastaroji remiasi analitikais, šaltiniais bendrovės viduje ir peržiūrėtais dokumentais.
Ukrainai atakuojant naftos perdirbimo gamyklas, „Rosneft“ nuostoliai tampa nebepakeliami
Ši žinia pasirodė praėjus mažiau nei savaitei po to, kai Riazanės naftos perdirbimo gamykla – vienas didžiausių „Rosneft“ objektų – po Ukrainos dronų atakos esą buvo priversta sustabdyti vieną iš pagrindinių žalios naftos distiliavimo įrenginių.
„Rosneft“ atstovai privačiai išreiškė susirūpinimą, kad dar bent keli besitęsiančių Ukrainos atakų mėnesiai bendrovei gali padaryti ilgalaikę žalą, teigia „Bloomberg“. Dvylikai „Rosneft“ perdirbimo gamyklų tenka maždaug trečdalis visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. „Bloomberg“ analizės duomenimis, penki iš 15 patvirtintų Ukrainos smūgių Rusijos perdirbimo gamykloms rugsėjį buvo nukreipti į „Rosneft“ objektus, aprūpinančius vakarinę Rusijos dalį.
Sėkmingos Ukrainos atakos lėmė, kad „Rosneft“ pelnas toliau mažėja, nepaisant naudos, kurią Rusijos naftos pramonei atnešė karas su Iranu. Pirmąjį šių metų pusmetį „Rosneft“ grynasis pelnas sumažėjo beveik 20 proc., iki 200 mlrd. rublių (2,4 mlrd. JAV dolerių). Grynosios skolos ir pelno santykis per pirmąjį pusmetį taip pat išaugo 1,8 karto ir pasiekė aukščiausią lygį per daugiau nei penkerius metus.
Ukrainos smūgiai Rusijos naftos infrastruktūrai per pastaruosius metus smarkiai suintensyvėjo: patvirtintų pataikymų skaičius nuo sausio iki spalio, palyginti su 2025 metais, daugiau nei padvigubėjo. Ukraina surengė mažiausiai 114 atakų prieš perdirbimo gamyklas Rusijoje, remdamasi abiejų šalių viešais pareiškimais skelbia „Bloomberg“.
„Rosneft“ pareiškime agentūrai „Bloomberg“ nurodė, kad „imasi atitinkamų priemonių, kad užtikrintų mūsų gamyklų saugumą ir veiklą“, ir pridūrė: „Nė viena bendrovės degalinė nebuvo uždaryta, o vartotojai gauna visą reikiamą kuro kiekį stabiliomis kainomis.“
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