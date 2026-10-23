Ukrainoje sulaikyta 17-metė: įtariama padėjusi Rusijai nunuodyti 2 karius

Nuo 2022 m. vykstant karui Ukraina ir Rusija ne kartą kaltino viena kitą verbuojant nepilnamečius vykdyti diversijoms, įskaitant nuodijimą.
Policijos pranešime teigiama, kad mergaitė, kurios vardas neskelbiamas, įtariama pakavusi mirtinai pavojingus vaistus ir siuntusi juos Ukrainos kariams, su kuriais susisiekė per platformą „Telegram“.
Policijos teigimu, mergaitė buvo sulaikyta į vakarus nuo Kyjivo esančiame Žytomyre. Įtariama, kad ji vykdė Rusijos specialiųjų tarnybų kuratoriaus nurodymus už mažiausiai 5 tūkst. grivinų (beveik 100 eurų) atlygį.
Gavę siuntinius su „nemokamais vaistais“, kariai buvo „raginami juos suvartoti filmuojant“, sakoma pranešime.
„Gavėjai nežinojo, kad kapsulėse buvo mirtina metadono dozė“, – teigiama pranešime.
Jame priduriama, kad „Žytomyro srityje nuo apsinuodijimo mirė du kariai“.
Policija pranešė nustačiusi kitus siuntinių gavėjus ir taip „užkirtusi kelią dar keturioms žmogžudystėms“ įvairiose šalies vietose.
„Merginai pranešta apie įtarimus bendrininkavus iš anksto susitarus tyčia nužudyti du žmones“, – sakoma policijos pranešime.
Ji taip pat įtariama „siuntusi narkotines ir psichotropines medžiagas platinimo tikslais“. Jei būtų pripažinta kalta, jai grėstų iki 15 metų laisvės atėmimo bausmė.
Policija perspėjo, kad Rusija siekia „žudyti mūsų žmones ir destabilizuoti padėtį šalies viduje“.
„Nepriimkite vaistų ar kitų medžiagų, taip pat abejotinos kilmės maisto ar gėrimų iš žmonių, kurių gerai nepažįstate“, – perspėjo policija.
Ukrainos valdžios institucijų teigimu, nuo 2022 m. vasarį prasidėjusios Rusijos plataus masto invazijos pradėta tūkstančiai tyrimų dėl bendradarbiavimo su priešu, taip pat dažnai sulaikomi asmenys, įtariami dirbę Maskvai.
2023 m. Ukraina apkaltino Rusiją mėginus nunuodyti tuometinio Ukrainos karinės žvalgybos vadovo, dabar prezidento patarėjo Kyrylos Budanovo žmoną.
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