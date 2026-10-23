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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Zelenskis prabilo apie santykius su savo mama: skambina po 12 kartų, klausia ir apie Putiną

2026-10-23 11:11 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-10-23 11:11
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prabilo apie santykius su savo mama Ryma Zelenska. Apie tai jis papasakojo interviu britų verslininko ir investuotojo Steveno Bartletto tinklalaidei „The Diary of a CEO“.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prabilo apie santykius su savo mama Ryma Zelenska. Apie tai jis papasakojo interviu britų verslininko ir investuotojo Steveno Bartletto tinklalaidei „The Diary of a CEO“.

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V. Zelenskis prisipažino, kad mama jam skambina kiekvieną mielą dieną.

„Teisingai, kiekvieną dieną“, – juokiasi jis.

Anot V. Zelenskio, jo mama toliau gyvena Ukrainoje.

„Jos pirmas klausimas būna „ar tu iš tikrųjų atsiliepei?“ – šypsosi jis.

„Ji tokia. Aš dažnai randu 12 praleistų skambučių. Mama, aš dirbu. Aš jai sakau – 12 skambučių, kaip tu gali tiek daug kažkam skambinti? Ir ji toliau skambina. Ji skambins visą dieną, kol pakelsiu ragelį“, – pasakoja prezidentas.

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Anot jo, dėl to su mama tenka kalbėtis kiekvieną dieną. R. Zelenska pergyvena dėl sūnaus.

„Kaip tu laikaisi, kaip tu jautiesi, kaip vaikai, kada Putinas baigs karą“, – tokius klausimus iš mamos išgirsta V. Zelenskis.

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„Ir aš atsakau, kad, mama, mes darome viską, ką galime“, – sako jis.

Zelenskis atskleidė, kuri karo diena jam buvo sunkiausia

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis tame pačiame interviu prisipažino nemanęs, kad Rusija pradės plataus masto invaziją.

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„Karas prasidėjo 2022 m. vasario 24 dieną. Nemaniau, kad įvyks plataus masto invazija. Buvau su šeima ir pasakiau žmonai bei vaikams: „Prasidėjo karas. Myliu jus. Paskambinsiu“, – ir išbėgau“, – pasakojo V. Zelenskis.

Prisimindamas sunkiausią karo dieną, prezidentas papasakojo apie apsilankymą Bučoje netrukus po jos išlaisvinimo.

„Išlaisvinome Bučą, ir aš ten nuvykau. Visur gulėjo vaikų, suaugusiųjų ir senyvo amžiaus žmonių kūnai – sudarkyti, išniekinti. Žmonės buvo surištomis rankomis, kankinti, o paskui užkasti duobėse. O jeigu šiandien, neduok Dieve, Jungtinėse Valstijose ar Didžiojoje Britanijoje būtų aptikta masinė kapavietė su 500 nukankintų žmonių? Kaip tai atleisti?“ – sakė jis.

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Kaip pranešta anksčiau, 2022 m. vasario 24 d. rytą Rusija sudavė pirmuosius smūgius Ukrainai ir pradėjo plataus masto karą prieš šią šalį.

Rusijos pajėgos raketomis ir iš oro smogė Boryspilio, Ozernės, Kulbakinės, Čuhujivo, Kramatorsko ir Čornobajivkos aerodromams, taip pat Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariniams objektams.

Rusijos kariuomenė, remiama Baltarusijos, Ukrainos valstybės sieną puolė ruožuose, besiribojančiuose su Rusija ir Baltarusija. Rusijos šarvuotoji technika kirto Ukrainos sieną Černihivo, Sumų, Luhansko ir Charkivo srityse.

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Z1000
Z1000
2026-10-23 11:23
Nu prasideda su šuniu su katinu dar su kuo nu pas mus pikul tokius straipnius varė kokius triusikus nešioja baigėsi perimoga ir 15 KM urvų
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is kur skambija?
is kur skambija?
2026-10-23 11:20
Gal is israelio nes zyde?
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idomiau
idomiau
2026-10-23 11:29
Ka ir kiek zydas snioja kad skraido po Maskva ant raketos per kokoso karstine :))) peramoga tuoj bus vsio ir baigsis zydo kancios :)))
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