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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Clintonas pratrūko: man atsibodo, kad Trumpas su mūsų sąjungininkais elgiasi tarsi su šiukšlėmis

2026-10-23 07:51 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-23 07:51
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Kadenciją baigęs JAV prezidentas Billas Clintonas pareiškė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas iš esmės išdavė savo sąjungininkę Ukrainą, rašo „RBC Ukraina“.

Kadenciją baigęs JAV prezidentas Billas Clintonas pareiškė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas iš esmės išdavė savo sąjungininkę Ukrainą, rašo „RBC Ukraina“.

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B. Clintonas pareiškė, kad jam atsibodo tai, kaip D. Trumpas elgiasi su JAV sąjungininkais.

Jis taip pat yra pasipiktinęs dėl dabartinio prezidento vis stiprėjančių santykių su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu.

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„Man atsibodo, kaip mes elgiamės su savo sąjungininkais tarsi su šiukšlėmis, o praėjusią savaitę prezidentas Trumpas pagaliau padarė tai, kuo grasino dar pirmųjų rinkimų kampanijos metu – apleido Ukrainą ir vėl apkabino Vladimirą Putiną“, – cituojamas jis.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Trumpui kirto ir Hillary Clinton

B. Clintono žmona buvusi JAV valstybės sekretorė Hillary Clinton šią savaitę taip pat kirto D. Trumpui. Ji pareiškė, kad V. Putinas gali turėti kompromituojančios medžiagos apie JAV prezidentą D. Trumpą, įskaitant nuotraukas ar vaizdo įrašus.

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Kaip praneša „Censor.NET“, apie tai H. Clinton kalbėjo žurnalistės Karos Swisher tinklalaidėje „On with Kara Swisher“.

Ji taip pat užsiminė, kad visų su Jeffrey Epsteino byla susijusių dokumentų paviešinimas gali sukelti suirutę Jungtinėse Valstijose.

Buvusios valstybės sekretorės teigimu, ji lieka įsitikinusi, kad Rusijos lyderis gali turėti JAV prezidentą kompromituojančios informacijos.

„Ir toliau tikiu, kad Putinas kažką turi prieš Trumpą. Ir toliau tikiu, kad jis turi nuotraukų, vaizdo įrašų – kad ir kas tai būtų“, – sakė H. Clinton.

D. Trumpą ji pavadino V. Putino marionete.

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