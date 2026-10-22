Putinas gali turėti kompromituojančios Trumpą medžiagos – Hillary Clinton

Kaip praneša „Censor.NET“, apie tai H. Clinton kalbėjo žurnalistės Karos Swisher tinklalaidėje „On with Kara Swisher“.
Ji taip pat užsiminė, kad visų su Jeffrey Epsteino byla susijusių dokumentų paviešinimas gali sukelti suirutę Jungtinėse Valstijose.
Clinton laiko Trumpą Putino marionete
Buvusios valstybės sekretorės teigimu, ji lieka įsitikinusi, kad Rusijos lyderis gali turėti JAV prezidentą kompromituojančios informacijos.
„Ir toliau tikiu, kad Putinas kažką turi prieš Trumpą. Ir toliau tikiu, kad jis turi nuotraukų, vaizdo įrašų – kad ir kas tai būtų“, – sakė H. Clinton.
Interviu metu ji taip pat pakartojo savo ankstesnį D. Trumpo apibūdinimą, vadindama jį V. Putino marionetę.
„Taip, marionetė. Jis yra marionetė. Jis yra nusiteikusi bendradarbiauti Putino marionetė, kuri padeda Putinui“, – teigė buvusi JAV Valstybės departamento vadovė.
Kartu H. Clinton nepateikė jokių tokių kompromituojančių įrodymų egzistavimo. Jos žodžiai yra asmeninis vertinimas, o ne patvirtintas faktas.
Epsteino dokumentai gali sukelti suirutę JAV
H. Clinton taip pat išreiškė įsitikinimą, kad kai galutinai bus paviešintos visos detalės byloje dėl nuteisto už seksualinius nusikaltimus Jeffrey Epsteino, net D. Trumpo rėmėjus gali šokiruoti tai, ką jie sužinos apie prezidentą.
„Pamatę visą Epsteino bylą, manau, net Trumpą palaikantys žmonės bus šokiruoti to, kas ten atskleidžiama apie Trumpą“, – sakė ji.
H. Clinton atkreipė dėmesį, kad D. Trumpas priešinosi šių dokumentų išviešinimui. Kartu jos pateiktas turinio vertinimas nėra JAV prezidento kokių nors neteisėtų veiksmų patvirtinimas, pažymima „Censor.NET“.
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