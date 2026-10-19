Iš Europos – kaltinimas JAV: dėl jūsų veiksmų mes papildomai iš savo kišenės sumokėjome 100 mlrd. eurų

„Mes naiviai manėme, kad JAV – didi demokratija ir sąjungininkė – nekartos prieš 20 metų padarytos klaidos. Tuomet jie įsikišo į Iraką, dabar – į Iraną. Jie pažeidė tarptautinę teisę, o mes už tai mokame savo pinigais“, – cituojamas jis „UNIAN“.
Jo teigimu, mažiau nei per metus karo papildomos Europos išlaidos pasiekė 100 mlrd. eurų – tai daugiau nei dvigubai viršija ES išlaidas Bendrajai žemės ūkio politikai, skirtajai ūkininkams, gyvulių augintojams ir žvejams paremti.
Anksčiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo aukščiausi pareigūnai griežtai kritikavo Ispaniją dėl Seutoje vyravusios migrantų krizės.
„Vakar mačiau Ispaniją ir stebėjau ten įvykusią katastrofą. Tai atrodo kaip šalies invazija“, – preiš kelis mėnesius vykusiame kabineto posėdyje sakė D. Trumpas. „Šimtai tūkstančių žmonių. Ir tas pats nutiks mums, jei respublikonai nebus išrinkti, tik dar blogiau, daug didesniu mastu, daug lengviau patekti.“
JAV Valstybės departamentas buvo dar kategoriškesnis, kaltę tiesiogiai versdamas socialistų premjero Pedro Sanchezo administracijai.
„Šis nepriimtinas incidentas yra tiesioginis Ispanijos vyriausybės sąmoningų pastangų įgalinti ir palengvinti masinę nelegalią migraciją į Europą rezultatas. Svarstome veiksmus, kad apsaugotume amerikiečius namuose ir užsienyje nuo šios grėsmės, ir esame pasirengę padėti kitiems Europos sąjungininkams, svarstantiems panašias galimybes“, – rašė departamentas.
„Ačiū Dievui, JAV prezidentas buvo išrinktas ir mūsų šalies siena dabar nebeatrodo taip. Šie vaizdai iš Ispanijos yra liūdnas priminimas apie masinės migracijos ir radikalių kairiųjų globalistų politikos, įgalinusios Vakarų invaziją, pasekmes“, – rašė JAV viceprezidentas JD Vance'as.
JAV kritika nuskambėjo po to, kai situacija Seutoje maždaug per parą peraugo į visos Europos politinį židinį, rašoma „Politico“.
JAV ir Ispanijos santykių krizė: Trumpas nurodė nutraukti prekybą
Kiek anksčiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį nurodė nutraukti visą prekybą su NATO sąjungininke Ispanija, taip paaštrindamas įtampą dėl išlaidų gynybai ir karo Irane, nepaisant Europos Sąjungos taisyklių, reikalaujančių, kad prekybos derybos būtų vykdomos kaip vientisas blokas.
Per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje, kuris, kaip tikėjosi Europos lyderiai, turėjo užglostyti nesutarimus kariniame aljanse, D. Trumpas iš naujo pakurstė ginčą su Ispanija, pavadindamas ją „baisia partnere“, nors vėliau pakeitė poziciją bei pareiškė, kad susitikime netrūko meilės ir „didelės vienybės“.
Ispanijos premjeras Pedro Sanchezas sumenkino nesutarimus ir pareiškė, kad viršūnių susitikimo metu turėjo „labai nuoširdų“ pokalbį su D. Trumpu.
Tai buvo antras kartas, kai D. Trumpas nurodė iždo sekretoriui Scottui Bessentui nutraukti prekybą su Ispanija dėl jos atsisakymo įsipareigoti pasiekti naująjį NATO gynybos išlaidų tikslą – 5 proc. BVP. Tačiau po pirmojo tokio jo pažado kovo mėnesį prekyba tarp dviejų šalių vyko įprastai.
D. Trumpas ne kartą reiškė nusivylimą Ispanija po to, kai P. Sanchezas, kairiojo sparno mažumos vyriausybei vadovaujantis socialistas, atsisakė leisti JAV naudoti jos oro erdvę ar bazes karui Irane.
„Aš nevystysiu su jais jokios prekybos, gerai?“ – sakė D. Trumpas, atsisukdamas į S. Bessentą, kuris atsakė: „Taip, sere.“
D. Trumpas pridūrė: „Nenoriu turėti nieko bendro su Ispanija. Nutraukite visą prekybą su Ispanija, prašau, įskaitant vizitus, gerai?“
Sanchezas teigia, kad Ispanija yra patikima NATO sąjungininkė
Vėliau spaudos konferencijoje P. Sanchezas sakė, kad jis ir D. Trumpas aptarė JAV rengiamą Pasaulio futbolo čempionatą ir golfą, tačiau ne karines išlaidas.
Jis dar kartą patvirtino, kad Ispanija yra patikima NATO sąjungininkė, paskelbdamas apie neįvardytą naują Ispanijos karių dislokavimą Suomijoje prisijungiant prie NATO „Arctic Sentry“ misijos, ir pridūrė: „Faktai yra faktai.“
Ispanija buvo viena sparčiausiai išlaidas krašto apsaugai didinusių NATO šalių per pastaruosius dvejus metus, pridūrė jis, pažymėdamas, kad stiprus Ispanijos ekonomikos augimas suteikia jai papildomos fiskalinės erdvės vykdyti įsipareigojimus gynybos srityje.
Kaip prekybos partnerės, Ispanija ir JAV turi „labai, labai stiprius ryšius, kurie išliko nepriklausomai nuo valdančiųjų vyriausybių ideologinių krypčių“, sakė jis.
P. Sanchezo biuras pažymėjo, kad Ispanija turi prekybos deficitą su JAV ir kad ekonominius ryšius mezga privačios įmonės, o ne vyriausybės, bei pridūrė, kad ES muitų ir prekybos taisyklės neleidžia išskirti atskirų šalių narių.
Vašingtonas ir Madridas kartu valdo dvi svarbias karines bazes Pietų Ispanijoje, skirtas karinėms jūrų ir oro operacijoms.
Paklausti, ar Ispanija turi nenumatytų atvejų planus, jei JAV sumažintų pajėgas ar turtą bazėse, Ispanijos pareigūnai teigė nežinantys apie jokius tokius veiksmus ir pažymėjo, kad investicijos į abu objektus auga.
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