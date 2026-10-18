Iš Trumpo – žinutė apie Izraelio premjerą Netanyahu

„Prašau laikyti šį laišką mano visiškos ir besąlygiškos paramos Bibi Netanyahu per artėjančius rinkimus, kuriuose jis sieks būti perrinktas Izraelio ministru pirmininku, patvirtinimu. Bibi Netanyahu jūsų niekada nenuvils!“ – socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
B. Netanyahu sekmadienį padėkojo D. Trumpui už paramą per spalio 27 d. vyksiančius Izraelio parlamento rinkimus.
„Ačiū, prezidente Trumpai, už didžiulę paramą ir mūsų bendrą darbą. Kartu įvykdysime savo misiją!“ – socialiniame tinkle X parašė B. Netanyahu, JAV prezidentui prieš tai paskelbus, kad visiškai remia Izraelio premjerą.
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