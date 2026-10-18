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TV3 naujienos > Užsienis

Iš naujojo Irano gynybos ministro – grasinimas JAV

2026-10-18 16:22 / šaltinis: BNS
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2026-10-18 16:22
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Naujai paskirtas Irano gynybos ministras Mehrdadas Akhlaghi sekmadienį pagrasino padaryti „milžinišką žalą“ JAV ir jų sąjungininkėms Artimuosiuose Rytuose, jei Vašingtonas atnaujins karinę kampaniją prieš jo šalį.

Iranas (nuotr. Scanpix)

Naujai paskirtas Irano gynybos ministras Mehrdadas Akhlaghi sekmadienį pagrasino padaryti „milžinišką žalą“ JAV ir jų sąjungininkėms Artimuosiuose Rytuose, jei Vašingtonas atnaujins karinę kampaniją prieš jo šalį.

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„Žmonės gali būti ramūs, kad jie greičiausiai neišdrįs mūsų pulti, – netrukus po to, kai užsitikrino parlamento pasitikėjimą, žurnalistams sakė M. Akhlaghi. – Jei jie (JAV) tai padarys, jie patys ir visas regionas patirs milžinišką žalą.“

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Pritarė Akhlaghi paskyrimui

Kiek anksčiau Irano įstatymų leidėjai pritarė M. Akhlaghi paskyrimui naujuoju šalies gynybos ministru. Jo pirmtakas žuvo pirmąją karo su JAV dieną.

„Islamo konsultacinės asamblėjos (parlamento) nariai šiandien išreiškė pasitikėjimą Mehrdadu Akhlaghi, kandidatu į gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministrus“, – pranešė valstybinė televizija, praėjus beveik aštuoniems mėnesiams po pirmųjų JAV ir Izraelio smūgių, sukėlusių šį konfliktą.

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Vyriausybės svetainėje teigiama, kad M. Akhlaghis „į šį postą buvo išrinktas 237 balsais „už“ iš 277 atiduotų balsų.

Gynybos srities veteranas pakeitė Azizą Nasirzadehą, kuris žuvo vasario 28 dieną per JAV ir Izraelio ataką prieš vadovybės kompleksą. Tąsyk taip pat žuvo tuometinis Irano aukščiausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei (Ajatola Chamenei) ir aukšto rango kariuomenės vadai.

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„Jei sulauksiu parlamento pasitikėjimo, atsakomybė už Gynybos ministeriją man teks jautriu momentu“, – prieš balsavimą sakė M. Akhlaghi, pranešė naujienų agentūra ISNA.

„Tokiomis aplinkybėmis šalies gynybai reikia tikslaus aplinkos supratimo, įvykių logikos suvokimo, įtakingų tendencijų nustatymo ir pasirengimo pasitikti įvairius galimus ateities scenarijus“, – pridūrė jis.

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Nors karinio laipsnio neturi, M. Akhlaghi Gynybos ministerijoje dirba jau 42 metus, o nuo 2013-ųjų vadovauja Irano gynybos pramonės organizacijai – valstybinei ginklų gamintojai.

2007 metais Jungtinės Tautos (JT) paskelbė sankcijas M. Akhlaghi dėl jo įtariamo dalyvavimo branduolinėje ar balistinių raketų programų veikloje.

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