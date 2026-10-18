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Po Trumpo pareiškimų – eksperto kirtis: „Tam tikra Ukrainos ir demokratijos išdavystė“

2026-10-18 16:31 / šaltinis: ELTA
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2026-10-18 16:31
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas, sustabdydamas prieš mėnesį priimto įstatymo, numatančio plataus masto sankcijas ir naujus muitus Rusijai, taikymą, stoja į autoritarizmo pusę ir tam tikra prasme išduoda demokratiją, naujienų agentūrai LETA sakė politologas Karlis Daukštas.

Donaldas Trumpas (EPA-ELTA nuotr.)
GALERIJA (18)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, sustabdydamas prieš mėnesį priimto įstatymo, numatančio plataus masto sankcijas ir naujus muitus Rusijai, taikymą, stoja į autoritarizmo pusę ir tam tikra prasme išduoda demokratiją, naujienų agentūrai LETA sakė politologas Karlis Daukštas.

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„Iš esmės šis [D. Trumpo sprendimas], Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio žodžiais tariant, yra tam tikra Ukrainos ir demokratijos išdavystė“, – sakė K. Daukštas, pabrėždamas, kad D. Trumpas taip stoja į autoritarizmo pusę ir parodo jam savo paramą.

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(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Trumpas kelia įtampą abiejose partijose

K. Daukštas taip pat pridūrė, kad D. Trumpo sprendimas kelia įtampą abiejose pagrindinėse JAV politinėse partijose.

Politologo teigimu, artėjant kadencijos vidurio rinkimams D. Trumpui reikia pasirodyti esant stipriam lyderiui ir demokratijos gynėjui, tačiau jo veiksmai tam prieštarauja.

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„Trumpo nuolaidžiavimas [Rusijos diktatoriui Vladimirui] Putinui šalies viduje nedaro teigiamo įspūdžio“, – pažymėjo K. Daukštas.

Paklaustas, kokį poveikį šis sprendimas daro Europai, K. Daukštas sakė, kad šiuo metu tarp Europos Sąjungos ir NATO vadovų vyksta labai intensyvios diskusijos. Pasak jo, JAV pajėgų Europoje vyriausiojo vado generolo Alexuso Grynkewichiaus kalba Varšuvoje vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime rodo, kad JAV karo departamente esama aiškių vidinių prieštaravimų.

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Politologas pabrėžė, kad nesutarimų esama, tačiau sunku spręsti, ar jie paaštrės tiek, kad turėtų įtakos Ukrainai.

Kaip pranešta anksčiau, D. Trumpas sustabdė prieš mėnesį priimtu įstatymu numatytų plataus masto sankcijų ir naujų muitų Rusijai taikymą prieš pat jų įsigaliojimą.

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Remiantis penktadienį paskelbtu vykdomuoju įsaku, naujų sankcijų ir muitų taikymas sustabdytas iki atskiro pranešimo. D. Trumpas pareiškė, kad šį sprendimą priėmė „vadovaudamasis Jungtinių Valstijų nacionaliniais interesais“.

Rugsėjo 18 d. D. Trumpas pasirašė JAV Kongreso priimtą įstatymą, numatantį plataus masto sankcijas Rusijai, siekiant daryti spaudimą dėl jos karo prieš Ukrainą.

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Pagal šį įstatymą jame numatytos sankcijos ir muitai turėjo automatiškai įsigalioti praėjus 30 dienų nuo pasirašymo, nebent prezidentas nuspręstų kitaip. D. Trumpas jų taikymą sustabdė prieš pat Kongreso nustatytą terminą.

Naujosios sankcijos būtų taikomos Rusijos energetikos ir gynybos sektoriams, diktatoriui Vladimirui Putinui ir kitiems aukščiausiems pareigūnams, taip pat šešėliniam tanklaivių laivynui, kurį Maskva naudoja Vakarų šalių sankcijoms apeiti.

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Įstatymas taip pat suteiktų D. Trumpui įgaliojimus nustatyti iki 100 proc. muitus didžiausioms rusiškos naftos ir dujų pirkėjoms, įskaitant Indiją ir Kiniją, tokiu būdu siekiant sumažinti Maskvos pajamas, naudojamas karui finansuoti.

Įstatymu taip pat numatomos sankcijas Rusijos kariuomenę remiančioms bendrovėms ir užsienio subjektams bei išplečiamos sankcijas Iranui.

Įstatymo projektas buvo pavadintas respublikonų senatoriaus Lindsey Grahamo, kuris nuo 2025 m. balandžio siekė, kad jis būtų priimtas, tačiau šių metų liepą mirė, vardu.

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