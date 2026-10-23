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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskio įspėjimas Trumpui: „Nėra nieko asmeniško“

2026-10-23 07:18 / šaltinis: ELTA
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2026-10-23 07:18
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Jungtinėms Valstijoms didinant spaudimą Ukrainai, šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo JAV prezidentą Donaldą Trumpą nedaryti daugiau nuolaidų Rusijai.

Jungtinėms Valstijoms didinant spaudimą Ukrainai, šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo JAV prezidentą Donaldą Trumpą nedaryti daugiau nuolaidų Rusijai.

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„Mano pozicija dėl Putino labai aiški. Manau, kad jei panaikinsime sankcijas, sustiprinsime jį“, – interviu JAV televizijos kanalui CNN sakė V. Zelenskis.

„Tarp manęs ir prezidento Trumpo nėra nieko asmeniško ir, žinoma, aš esu prieš bet kokį sankcijų panaikinimą“, – pridūrė jis.

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JAV ir Ukrainos santykiai pastarosiomis savaitėmis smarkiai pablogėjo. V. Zelenskis pareiškė, kad D. Trumpas yra „neteisingoje istorijos pusėje“, kai šis sudarė susitarimą su Kremliaus vadovu Vladimiru Putinu dėl dyzelino tiekimo ir panaikino sankcijas Rusijai.

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Be to, būta pranešimų, kad „SpaceX“ įkūrėjas Elonas Muskas nurodė apriboti Ukrainos kariuomenei itin svarbaus palydovinio interneto „Starlink“ veikimą.

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V. Zelenskis dabar pareiškė, kad įtampa tarp jo šalies ir JAV nėra susijusi su asmeniškumais. Kartu jis perspėjo, kad V. Putinas neketina užbaigti karo.

Ukrainos prezidentas taip pat sakė, kad jo susitikimas su JAV pasiuntiniu Steve'u Witkoffu Osle buvo produktyvus, tačiau jis nesąs įsitikinęs V. Putino noru siekti taikos. Ketvirtadienį Kyjivas vėl patyrė Rusijos atakas.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

„Putinas žaidžia, žinote, jis yra žaidėjas“, – sakė V. Zelenskis ir pridūrė, kad apgailėtina, nes V. Putinas žaidžia kitų žmonių gyvybėmis.

„Todėl tikimės iš savo partnerių, kad jie nesuteiks jam galimybės sustiprėti ir mus palaužti“, – pabrėžė jis.

V. Zelenskis dar kartą patvirtino esąs pasirengęs įšaldyti dabartines fronto linijas, kad būtų pasiektos paliaubos, sustabdytos žudynės ir sudarytos sąlygos pradėti derybas.

Tačiau jis aiškiai pareiškė, kad apie Ukrainos kontroliuojamų teritorijų perleidimą negali būti nė kalbos.

Pasak V. Zelenskio, Ukrainai iš sąjungininkų pirmiausia reikia dviejų dalykų: „Nepanaikinti sankcijų Putinui (...) ir duoti mums geresnių raketų.“

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