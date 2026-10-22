Zelenskis pasirengęs vykti į G20 viršūnių susitikimą: pasimatytų su Trumpu ir Putinu

Apie tai Ukrainos vadovas kalbėjo su žurnalistais kartu su Suomijos ministru pirmininku Petteriu Orpo.
„Manau, kad tarpininkaujant prezidentui Trumpui įmanoma pasiekti tam tikrus taikos susitarimus ir galime tikėtis susitikimo Floridoje per G20 aukščiausiojo lygio susitikimą. Žinoma, jei prezidentas Trumpas pakvies Ukrainą dalyvauti tokiame susitikime, jai bus atstovaujama aukščiausiu lygiu. Tikėkimės, kad tai įmanoma. Tačiau kol kas negavome jokio tokio signalo“, – sakė V. Zelenskis.
Derybos tarp Witkoffo ir Putino
Kalbėdamas apie taikos derybas, V. Zelenskis taip pat sakė, kad penktadienį tikisi iš specialiojo JAV prezidento D. Trumpo pasiuntinio Steve'o Witkoffo išgirsti apie jo derybų su V. Putinu rezultatus.
„Rytoj Witkoffas mane informuos. Kol kas nežinau, kada, mūsų komandos tai suderins. Tada, manau, bus surengtas bendras pasitarimas, kuriame dalyvaus mūsų komanda, amerikiečiai ir europiečiai“, – sakė V. Zelenskis.
Prezidentas žurnalistams taip pat sakė, kad lapkričio pradžioje Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE) galėtų įvykti techninio lygmens derybininkų komandų susitikimas.
„Amerikiečiai paminėjo JAE, o aš jiems pasakiau, kad tiktų bet kur“, – sakė V. Zelenskis.
Spalio 20 d. V. Zelenskis Osle derėjosi su S. Witkoffu. Derybose taip pat dalyvavo Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Gahras Støre ir Suomijos prezidentas Alexanderas Stubbas. Spalio 21 d. S. Witkoffas Sankt Peterburge susitiko su V. Putinu.
Anksčiau JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pranešė, kad Jungtinės Valstijos pakvietė V. Putiną į G20 susitikimą.
V. Zelenskis pareiškė manantis, kad G20 susitikimas galėtų suteikti galimybę surengti rezultatyvias trišales Ukrainos, JAV ir Rusijos derybas.
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